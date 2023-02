El Almería femenino rescata un punto en Pozoblanco (1-1)

El conjunto femenino de la UD Almería viajaba hasta Pozoblanco con el firme propósito de cumplir con el 'no hay dos sin tres'. Pero finalmente las rojiblancas no pudieron lograr su tercera victoria consecutiva a domicilio tras los triunfo ante el Betis B y el pasado domingo en Cáceres, donde un tanto de cabeza de Mar dio a las almerienses tres puntos vitales en la lucha por la permanencia. Así, las indálicas tan solo pudieron rescatar un punto de tierras cordobesas y gracias a un gol en propia puerta a falta de un cuarto de hora para el pitido final.

Un encuentro en el que Álvaro García Búrdalo realizó hasta dos cambios en su once con respecto al que consiguió ese importantísimo triunfo en Cáceres. De esta forma, Fátima regresó a la titularidad tras cumplir sanción con motivo de su expulsión por doble amarilla contra el Málaga y también partió de inicio Mati después de que Lorena se retirara lesionada en la pasada jornada.

Las almerienses, que volvían a tener que desplazarse por segunda semana consecutiva, afrontaban un partido clave en la lucha por la permanencia. El rival, si bien venció la pasada jornada al Unión Viera, no estaba pasando por su mejor temporada, pero ello no era motivo para la confianza. Y así fue, apenas unos minutos antes de que concluyera el primer tiempo Miriam Díaz, que recibió la asistencia de Velasco tras una acción individual, puso por delante a las locales con un disparo cruzado desde el costado zurdo al que no llegó Sarah.

Con la ventaja favorable para las cordobesas las futbolistas pusieron rumbo a vestuarios. Ante tal tesitura, Álvaro García Búrdalo decidió gastar sus dos primeras balas, dando entrada a Eva Campoy y Carmen Peláez en lugar de Marion y Lucía. Las rojiblancas no se podían permitir fallar ante un rival directo en la intensa batalla por continuar un año más en esta Segunda RFEF.

Fátima, a falta de un cuarto de hora para el final, hizo el gol del empate

El segundo tiempo las almerienses mejoraron la imagen mostrada en la primera mitad, aunque las pozoalbenses también gozaron de ocasiones para llevar el segundo al marcador. Pero con el paso de los minutos, el conjunto indálico dio pasos adelante ante la imperiosa necesidad de, al menos, rescatar un punto en su salida. De esta manera, en un contraataque visitante Jessica se la puso a Fátima, esta remató y una defensa local no pudo acabar evitando el tanto.

No era mal punto del todo, a la vista del guion con el que comenzó el partido, pero las rojiblancas querían llevarse los tres puntos a Almería y dar un puñetazo en la lucha por la permanencia. Las pupilas de García Búrdalo tuvieron alguna que otra para remontar el encuentro, pero no estuvieron del todo finas de cara a portería en la recta final.

Así, las almerienses lograron rescatar un sufrido punto de su salida a Pozoblanco para encadenar su cuarto desplazamiento puntuando y, salvo enorme sorpresa en el partido que disputan Femarguín y Unión Viera, pasarán una semana más fuera de los puestos de descenso a Primera División Nacional.