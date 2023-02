La cabeza de Mar saca al Almería del descenso (0-1)

El conjunto femenino de la UD Almería logró una vital victoria en su visita a Cáceres este domingo. Las rojiblancas sumaron tres puntos transcendentales en la batalla por la permanencia gracias a un solitario tanto de cabeza de Mar, tomándose la revancha después de caer derrotadas en las dos últimas jornadas disputadas, ambas en el Emilio Campra. Un triunfo con el que el equipo dirigido por Álvaro García Búrdalo abandona los puestos de descenso.

El primer acto fue de gran igualdad, con acercamientos por parte de ambos equipos si bien las guardametas no tuvieron que intervenir demasiado. Las almerienses la tuvieron con un disparo de larga distancia que atrapó la meta del conjunto extremeño. Por su parte, Sarah tuvo que detener un lanzamiento de falta desde la frontal.

La segunda mitad en principio no pareció que fuera a cambiar demasiado su guion. Pero, con el paso de los minutos las pupilas de García Búrdalo comenzaron a acercarse más a la portería rival. En el minuto 73 llegó el momento clave del encuentro en una falta a escasos metros del banquillo local. Ahí apareció Mar, más pilla que nadie, quien se deshizo de su marca para meter la cabeza y, sin que nada pudiera hacer la guardameta del conjunto cacereño, marcar el tanto con el que las rojiblancas se pusieron por delante en el electrónico.

Fue entonces, apenas cinco minutos después, cuando las cacereñas pusieron en aprietos a Sarah, quien tuvo que meter una providencial mano al lanzamiento de una falta escorada para evitar el tanto de la igualada local y mandar la bola a saque de esquina.

La mínima ventaja de las almerienses no era suficiente. Así, a falta de unos diez minutos para llegar al final del tiempo reglamentario la tuvo Carmen Peláez, quien enchufó desde la frontal un rechace de Allyson y posteriormente detuvo sin excesivas complicaciones.

Restaban apenas cinco minutos para dar por concluido el encuentro cuando las rojiblancas tuvieron el segundo con un disparo de Anita París que Allyson sacaba una vez más y al rechace no pudo llegar Ángela Moreno, quien se encontraba en boca de gol. Las cacereñas no se dieron por vencidas todavía, para lo que su técnico no dudó en ordenar que su guardameta jugara más adelantada.

Pero, el resultado ya no se movió y los tres puntos viajaron hasta Almería con un triunfo transcendental de las rojiblancas que salen de la zona roja y visitarán la próxima semana el campo del Pozoalbense, su inmediato perseguidor al comienzo de esta decimoctava fecha del campeonato en el grupo II de Segunda RFEF.