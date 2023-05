Al Almería le vale el empate en Cornellá

El empate ante el Real Valladolid dejó un sabor agridulce. El Almería realizó un notable partido, llegando una y otra vez al área de Masip gracias a sus transiciones. No estuvo acertado en zona de finalización y fue incapaz de lograr un gol que le hubiese dado la permanencia. Ésta no la alcanzó nadie, jugándose ahora cinco plazas de salvación entre seis equipos, una vez que el Espanyol ya es de Segunda División tras el gol de Lino en el tiempo añadido.

La situación está tan igualada que los cinco equipos dependen de sí mismos para lograr la permanencia en la última jornada (domingo, 21:00, tras retrasarse dos horas el horario inicial) al haber un Valladolid-Getafe en la última jornada. Es el único enfrentamiento directo entre equipos de la permanencia al no tener ya ninguna opción al Espanyol, que recibirá al Almería. El Cádiz visitará al Elche, el Valencia irá al Benito Villamarín y el Celta recibirá al Barcelona, sin jugarse nada ni ilicitanos, béticos ni barceloneses.

Con 41 puntos el Cádiz, Getafe y Valencia, 40 el Almería y Celta, y 39 el Valladolid, las cuentas para el conjunto de Rubi son sencillas: si empata o gana en Cornellá se salva independientemente de lo que ocurra en otros campos. La derrota también valdría siempre que no se dé la siguiente combinación: empate del Valladolid y triunfo o empate del Celta. Y es que el Almería no saldría perjudicado en triples o cuádruples empates, pero sí en un doble con el conjunto vallisoletano. El de Pezzolano es el único equipo de la zona baja al que la UDA no le tiene ganada la diferencia de goles particular.

Los rojiblancos estuvieron a punto de lograr la permanencia este mismo domingo si hubiesen anotado un gol: no encadenaban dos partidos sin ver portería desde septiembre). Ahora debe sumar ante el Espanyol para no mirar lo que suceda en Valladolid y Vigo. Enfrente estará el exequipo de Rubi y también un Pacheco con sed de revancha.

Será difícil adivinar si el conjunto catalán será más peligroso ya descendido y sin los nervios propios de jugarse la vida. Quien podría caer finalmente a la zona roja es un Celta que parecía virtualmente salvado, pero que ahora se mete en un lío al haber ganado sólo uno de los últimos once partidos. Durante la semana el debate sobre cómo afrontan los partidos los equipos que no se juega nada —véase el Barcelona— estará servido. En clave rojiblanca, la entidad indálica espera que la sanción de Luis Suárez sea reducida a un partido para que el colombiano forme arriba, si bien su ausencia podría doler menos si El Bilal Touré continúa acelerando en su recuperación, siendo una incógnita si estará para formar como titular.