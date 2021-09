Anquela: "El Almería está hecho por y para Primera, pero podemos competir"

Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, declaró que el Almería es un equipo que está "hecho por y para" jugar en Primera pero advirtió que si son "fieles" a la filosofía que tienen pueden competir con ellos y con cualquiera.

El Alcorcón afronta el partido contra el Almería tras ganar al Mirandés y romper la pasada jornada la mala racha que llevaba con cuatro derrotas seguidas: "Hemos trabajado lo mismo, lo único que el estado de ánimo cambia. Veníamos persiguiendo una victoria, la hemos conseguido y hay que seguir. Las victorias dan confianza en uno mismo, pero el equipo no lo había cambiado nunca", dijo Anquela, en conferencia de prensa.

El Almería, con uno de los presupuestos más altos de la categoría, tiene como objetivo principal el ascenso a Primera. En este inicio de Liga lleva tres victorias y dos derrotas y suma nueve puntos en cinco jornadas. "El Almería está hecho por y para Primera y tiene futbolistas y un entrenador de Primera, pero estamos muy ilusionados. Confiamos en nosotros y nuestro trabajo. Tenemos un rival muy bueno delante pero si somos fieles podemos competir con el Almería y con cualquiera de nuestra categoría", declaró.

El Alcorcón, con cuatro derrotas y una sola victoria, está en descenso, en una situación delicada y con la obligación de cambiar la imagen dada en algunos encuentros: "Puedo sacar más partido a esta plantilla, es evidente, pero no me he quejado nada. Creo en mis chavales a muerte y como son los que tengo son los mejores. La gente me tiene que decir a mí que quiere jugar, en el entrenamiento o en dos minutos de un partido", concluyó.