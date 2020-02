El Assy: "En dos semanas conoceremos la decisión final sobre el Estadio y la Academia"

Mohamed El Assy (El Cairo, 1983), es menos fiero de lo que su poblado entrecejo pueda pintarlo. En las distancias cortas incluso sonríe con asiduidad (se ha granjeado fama de seriote entre la afición indálica) y aunque ya entiende el español, se expresa en inglés con bastante soltura. Conoció a Turki al-Sheikh hace solo dos años, cuando el Ministro saudí se fijó en él para su proyecto en el Pyramids tras llevar al éxito al Zamalek primero y al Al-Ahly después (los Real Madrid y Barça de su país).

Tiene formación financiera y tras trabajar en la banca, y antes de volcarse en el fútbol, se dedicó a las producciones cinematográficas y a la industria del entretenimiento en Egipto, donde residen sus dos hijos y su padre posee una empresa de cruceros turísticos por el Nilo.

Pese a formarse en Inglaterra, la puntualidad británica no es su fuerte. Llega media hora tarde a la cita y con hambre (se zampa un bocata de grandes dimensiones durante la misma acompañado de un zumo de naranja). Tampoco se priva de fumar dentro del despacho en el que nos recibe en el Estadio para concederle a Diario de Almería la primera entrevista personal a un medio escrito de la provincia.

¿Por qué prescindieron de Pedro Emanuel y sin embargo mantienen a Guti pese a que el portugués hizo mejores números en los mismos partidos?

-Pedro Emanuel era una selección del Ministro y mía porque es un muy buen amigo nuestro y tuvo mucho éxito en Arabia Saudí, pero el equipo hacía unas cosas en los entrenamientos y otras distintas en los partidos. Esto significaba que el futuro no iba a ser bueno y tomamos la decisión de cambiar al entrenador. Guti fue una de las mejores opciones que encontramos, no había trabajado en muchos sitios, pero conocíamos su carácter y vi que hizo buen fútbol con el Real Madrid juvenil. Creo que en general el equipo está jugando mejor con Guti, es cierto que en 14 partidos ha hecho 22 puntos y Pedro 24, pero en Soria, por ejemplo, no merecimos empatar. En Huesca también nos penalizó el arbitraje. Para mí cuenta más lo que estamos haciendo que lo que estamos obteniendo, muchos partidos no hemos merecido perderlos. Para ser honesto, debo agradecerles a los jugadores una cosa, que no tuvieron pretemporada y vinieron veinte nuevos. Hasta hoy el Almería tiene el ataque más poderoso de la Liga y una de las defensas más poderosas, además de ser de los que menos partidos ha perdido, esto es muy difícil en fútbol. Estar en esta posición con el cambio tan grande es para agradecérselo a los jugadores. Otros presidentes me dicen tras los partidos que tenemos un gran equipo y hemos hecho un gran trabajo. Para mí Guti debe continuar hasta final de temporada porque el chico está haciendo un buen trabajo y estamos jugando bien, hay que recordar que antes el equipo no estaba bien físicamente. Nuestro trabajo es ver si vamos o no por el camino correcto y ante el Elche hicimos los mejores 30 minutos del Almería, por ejemplo.

Dijeron conocer el 'know how' (saber hacer) y a nivel deportivo ha sido así, ¿pero qué ocurrió en los despachos con la Liga y el límite salarial?

-Me refería a que sabíamos de fútbol. Respetamos la regulación de la Liga, pero no entendemos cuál es el problema. Somos el primer club en la historia de la Liga que recibe cero por la venta de un jugador. Porque Turki sea Ministro de Arabia Saudí no podemos trabajar con esos clubes o si algún club le compra jugadores al Almería es erróneo. Gaspar juega en el Al-Wahda e intentamos venderlo por un millón de euros, ¿dónde está el problema? La Liga no los reconoció, pero por Yoda del Racing sí admitió 800.000 euros. El 'know how' aquí es que la Liga te dé cero y tú traigas siete fichajes.

¿Era necesario hacer esas siete incorporaciones en el mercado invernal con el equipo en el segundo puesto de la tabla?

-Necesitábamos a un portero que jugara con los pies y trajimos uno. René es una gran persona, pero el entrenador prefería jugar con otros porteros y él quería jugar. Lo respeto porque era el capitán y no aceptaba ser el tercer guardameta. También dos defensas centrales y vino uno [David Costas] porque en breve volverá Ibiza y también usamos a Martos. Francis, que vino del Betis, puede jugar en ambas bandas como lateral y es un gran talento. Si tienes esa opción, ¿por qué no lo vas a traer? Además tenemos muy buenas relaciones con el Betis y nos dio buenas condiciones. Kaptoum le aporta más competencia a Vada, Aguza o Petrovic. En la delantera vendimos a Sekou y trajimos a un jugador joven como Iván Barbero que a mí me gusta mucho. Villalba fue uno de los mejores jugadores el año pasado en Segunda, intentamos traerlo en verano pero se marchó al Birmingham y aporta competencia a Lazo, Appiah o Corpas.

¿Para cuándo la primera piedra de la Ciudad Deportiva?

-Cuando el Ayuntamiento diga, nosotros lo tenemos todo listo, estamos esperando que en las dos próximas semanas podamos anunciar el acuerdo. Si quieres tomar el Estadio y hacer cambios hay muchas complicaciones. Hicimos un estudio y una presentación que conocen los abogados. Tomamos los terrenos de Alfonso García, pero necesitamos revisar algunos artículos porque hay problemas para profesionalizar al club según estaba recogido. En el estadio del Barcelona, por ejemplo, no hacen yoga. Mucha gente depende del Estadio en la ciudad, como los atletas, y comprendo que sea complicado también para los políticos, no es fácil. No puedo quedarme sentado en una silla y decir lo que quiero sin ponerme en la posición del otro. En dos semanas anunciaré la situación final para el Estadio y la Academia también. El trabajo está hecho. El problema son los papeles, pero en cuatro meses acabamos el trabajo.

¿Cómo está la salud de Al-Sheikh y por qué no se dejó ver en su visita de la semana pasada?

-No quiso dejarse ver porque solo vino una hora y no le daba tiempo. No tiene problemas en dejarse ver. Todo el staff del club sabía que iba a venir desde hacía una semana. Cuando llegó lo trajimos del aeropuerto mientras la prensa estaba en la conferencia de Guti y bajó a reunirse con los jugadores, pero luego se marchó a una reunión que tenía en Marruecos. Las primas por ascender están ya pactadas con los jugadores en función del presupuesto del club, él les habló de seguir luchando y trabajando para motivarlos. Si suben tendrán seguro una buena prima.

¿Por qué el Almería y no el Valencia?

-Porque no teníamos el dinero para el Valencia. Lo que dije en su día es que el Almería no es como el PSG o City porque si el Gobierno saudí nos respaldara compraríamos el Valencia o el Manchester United, es lógico. ¿Por qué vinimos a Segunda División a pelear con Alfonso reducir un millón de euros entonces? Por el club pagamos un total de 20 millones de euros, incluyendo dentro de esa cantidad 6 millones de deuda, no aparte.

Pero Al-Sheikh es Ministro en Arabia Saudí y allí no se mueve un papel sin el visto bueno del Príncipe heredero...

-Sí, pero no es el único Ministro del Príncipe, tiene muchos consejeros y Turki es uno de ellos, no el único. Es un proyecto muy pequeño para el Príncipe, cierra negocios con Estados Unidos por cientos de billones de dólares, por eso esta inversión de catorce millones es pequeña.

A nivel de marketing y de mejorar la imagen del Régimen saudí en Europa quizá sí le compense esa inversión...

-Turki es el tercer mayor 'influencer' en redes sociales en Oriente Medio. A él le gusta la controversia, hacer chistes, es puro marketing, lo lleva en la sangre. En el Pyramids de Egipto ya hizo algo parecido. En diez meses hizo que fuera como el Barcelona aquí de la nada. Allí estuvimos negociando la siguiente temporada hasta que llegó una gran oferta de compra, no teníamos fecha límite, pero entonces decidimos venderlo. El Ministro me llamó y me dijo que la cantidad era muy buena como para venderlo. Le dije que era como un crimen porque el Pyramids para mí era como un hijo porque allí creamos la marca.

¿Qué techo se pone para el Almería y cuánto se quedará?, ¿llevarán al equipo a Europa?

-Son casos y escenarios diferentes. En Almería queremos transformar a un equipo pequeño en un gran club y hasta que no lo consigamos nadie querrá comprarlo. No solo queremos llegar a Europa, el objetivo es ser como un Real Betis, que ahora no juega en Europa pero tiene un presupuesto anual de 170 millones de euros. No es necesario Europa, sino estar en mitad de la tabla de la Liga. Cuando lleguemos al objetivo de 100 millones seremos un gran club.

¿Tienen previsto contar con símbolos como Ortiz Bernal en calidad de embajadores del club dentro del organigrama?

-Por supuesto. Por ejemplo, antes de venir Ortiz ni siquiera venía a los partidos y ahora me dice que lo estamos tratando mejor que antes. Incluso a Corona, cuando vine, le dije que quería que se quedase. Le compensamos financieramente con todo pese a que quería marcharse. No quería seguir y fue compensado aunque quería salir, pidió indemnización aunque lo lógico es que si decides irte de un sitio no te paguen. Respetamos que es una leyenda del club y le dimos una compensación extra. La idea de Ortiz es buena y la veo, pero debemos concretarla. Por ejemplo, no tenemos director deportivo, solo técnico [Mario Silva] y general [él mismo]. Antes de que Silva viniera la Academia no funcionaba bien y ahora sí. Jorge Díaz lleva muchos años en el club como 'team manager' y trabaja muy bien. Con Ortiz tenemos buenas relaciones, lo invitamos a los partidos y esta es su casa.

¿Se imaginaba una afición más caliente y no que fuera al teatro?

-Los fans aquí no tenían unas expectativas muy altas y pese a perder un partido te dan las gracias. En la calle me dan las gracias hasta cuando perdemos. Para mí eso es nuevo, en otros clubes no podía salir de casa si perdíamos. El problema no está en el Estadio, si quisiera que la afición presionara a los árbitros no se lo diría en una reunión pública con 30 personas, sino en privado. Tuve una reunión, pero no le dije nada sobre los árbitros, sino que quería que todas las peñas estuvieran unificadas porque al final acaban peleándose entre ellas. Dije dos cosas: estar unidas e ir al Estadio a animar, no a estar calmados y callados. En el partido anterior a ese encuentro el árbitro estuvo muy mal. Mohamed Adel fue penalizado por el club y la Liga por su altercado con el árbitro, pero fue una actitud personal. Esto ocurre en fútbol.

¿Guarda parentesco el vicepresidente [Yazeed Altwyjri] con el Ministro de Economía de Arabia Saudí?

-Sí, pertenecen a la misma familia, pero no son familiares directos. Son primos lejanos. El abuelo de Yazeed y el padre del Ministro de Economía eran primos. En nuestros países los apellidos pertenecen a familias muy grandes. Compró algunas acciones a su nombre para agilizar el proceso que luego se pusieron al nombre de Turki, pero no hay ningún plan detrás, solo fue para la notaría. Ellos llevan la parte financiera del club y yo siempre recurro a ellos en esos asuntos. Él no está por aquí a tiempo completo.

¿El club va a seguir respaldando al equipo femenino a través de la Fundación?

-Sí, seguiremos apoyándola. Desearíamos que otras compañías se sumaran porque cuando el Ministro anunció que aportaría 200.000 euros, retiraron su aportación. Eso no es bueno para la ciudad porque la Fundación no trabaja para el club, sino por la ciudad. Es importante que más gente la respalde. Me gustaría que el femenino llegase a Primera y el filial subiera a Segunda B. Cuando llegamos el filial estaba más abajo que ahora, que marcha cuarto.