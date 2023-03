El Assy: "Las leyes de control financiero en España son muy estrictas"

El director deportivo del Almería, Mohamed El Assy, se ha vuelto a quejar del estricto control financiero del fútbol español en una entrevista concedida a Alittihad Sport. El directivo egipcio, que ya se había pronunciado anteriormente sobre el tema, mantiene su opinión sobre la rigidez del sistema español, que impide al Almería aumentar su presupuesto con ingresos procedentes de patrocinadores extranjeros: "Las leyes de control financiero en España son muy estrictas. Esto provoca que no podamos inyectar dinero directamente del propietario al club. Cualquier acuerdo de patrocinio de Oriente Medio está sujeto a escrutinio financiero por parte de LaLiga".

Esta situación derivó en tiranteces entre el Almería y la institución presidida por Javier Tebas, limando asperezas ambas partes en los últimos meses hasta el punto de asegurar que la relación sea positiva en la actualidad.

El Assy ha calificado como "muy positiva" la gestión realizada por el club rojiblanco desde la llegada de Turki Al-Sheikh en agosto de 2019, asegurando que por aquel entonces la entidad indálica percibía unos nueve millones de euros de ingresos, habiéndolos aumentado ahora hasta los 109.

El egipcio también ha destacado que se encuentran estudiando a jugadores jóvenes procedentes de países árabes: "Estamos ojeando a jugadores menores de 18 años, los nombres no los puedo decir. Hay muchos talentos en los países árabes, seguimos mercados como Egipto, Arabia Saudí, Marruecos y Túnez y Argelia. Sin embargo, hay otro problema relacionado con esto: los propios padres prefieren que sus hijos no viajen al extranjero".

Además de pronunciarse sobre la legislación en cuanto a control financiero se refiere, el director deportivo del Almería también cree que el fútbol español debería modificar sus normas para que las diferentes plantillas puedan abrir sus fronteras, no sólo en mercados europeos: "En estos países árabes hay talentos prometedores desconocidos. Pero no encuentran alternativa. No hay una gran profesionalidad extranjera que hace que los jugadores obtengan más dinero del que ganan al comienzo de su carrera en Europa. Personalmente tuve una experiencia con deportistas egipcios que viajaban para jugar fuera y pocos continuaban. La solución pasa por cambiar el sistema actual y aumentar el número de extranjeros para poder dar una alternativa a otros jugadores, motivándolos a la profesionalización fuera del fútbol español. No es sencillo, salvo que la familia se desplace hasta España, como hizo el Barcelona con Messi. No es un proceso fácil".