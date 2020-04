El Assy: "La donación de Al-Sheikh procede del presupuesto del club"

Mohamed El Assy, que pasa el confinamiento en su país natal, Egipto, ha concedido una entrevista al suplemento La Otra Crónica del diario El Mundo en la que da detalles sobre la donación de 1.200.000 de euros realizada por Turki al-Sheikh a la provincia de Almería para luchar contra el coronavirus. "La razón resulta muy sencilla. Desde que llegamos a Almería, la bienvenida que nos brindaron fue estupenda. Fuimos testigos de una enorme hospitalidad y un trato excelente", apunta el CEO de la UD Almería como razón principal que movió al jeque saudí a tan grande gesto de solidaridad.

En dicha información, El Assy desvela las motivaciones del máximo mandatario unionista y que el dinero en sí sale del presupuesto del club, que es lo mismo que decir del bolsillo de Al-Sheikh al poseer el 99% del accionariado: "Turki es un árabe puro y sabe que en estos momentos de crisis tenemos que estar juntos y ayudar si se puede. Cuánto más tienes, mayor es tu responsabilidad. La ciudad estaba en una situación muy complicada y él quiso aportar 1,2 millones de euros. Es mucho dinero, pero fue una decisión emocional. El dinero procede directamente del presupuesto del club pero, como dueño del 99% de la entidad, es su dinero. No llegó, en cualquier caso, directamente de su cuenta corriente", especifica.

En la canalización de la ayuda ha sido decisiva la buena sintonía que mantienen con las instituciones almerienses, algo que El Assy recalca en la entrevista: "Hemos efectuado todo el proceso a través del Ayuntamiento de Almería y nuestra fundación. Tenemos muy buena relación con las autoridades, con el alcalde y otros representantes políticos y gubernamentales. Es gente estupenda. Desde que desembarcamos, nos han ayudado en todo lo que han podido. Hemos desarrollado una relación muy cercana y sólida".

El Assy: "Turki se encuentra en Riad y está contento. Estamos a punto de lograr en un año lo que pensamos que nos llevaría tres, la promoción a Primera"

El parón de la competición no significa que el dueño del club no siga pensando en el ascenso como objetivo y su asesor egipcio asegura que le pasan cumplidos informes con toda la actualidad del club: "Turki no viene mucho por Almería por su responsabilidad ministerial, pero sabe lo que sucede a diario. Le hacemos llegar informes semanales, mensuales y trimestrales y mantenemos conversaciones telefónicas. Sigue el club con detalle. Se encuentra en Riad y está contento. Estamos a punto de lograr en un año lo que pensamos que nos llevaría tres, la promoción a Primera. En una temporada sin una buena preparación ni fichajes, hemos sido capaces de competir por los primeros puestos".

El Assy aprovechaba para desmentir, tal y como había publicado un medio local, que Darwin o Appiah vayan a regresar de sus respectivos países en el jet privado del presidente una vez se supere la pandemia: "Son puras especulaciones y no son ciertas. Si se reanuda la competición, se abrirán también las fronteras y no será necesario enviar ningún avión personal. Y, en el caso de que fuera imprescindible usar jet privados, el club puede alquilar uno o dos sin necesidad de emplear el del ministro. Es una información ridícula".

El 4-0 al Deportivo antes del parón de la competición salvó el puesto de José María Gutiérrez, que estuvo en el alambre, si bien El Assy recalca su confianza en el técnico madrileño: "Sé que le critican mucho, pero nadie habla de que Guti llegó en un momento muy complicado para el equipo y lo ha llevado a competir por el ascenso".

Para concluir, la mano derecha de Al-Sheikh en Almería rercordaba que la meta deportiva es llegar a Europa y en lo económico obtener ganancias de las inversiones realizadas: "El deportivo es hacer crecer a este club para que sea un equipo respetable en la primera división y pelee en los torneos europeos. En el económico, como cualquier inversor, quiere que llegue el momento de obtener ganancias. Pensamos a largo plazo, en conseguirlo en tres años, pero, si se firmara el ascenso, podría ser mucho más rápido".