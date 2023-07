El Assy: "Tenemos tres ofertas formales por El Bilal. Una de Inglaterra y dos de Italia"

Un retrato de dos metros de altura de Turki Al-Sheikh firmado por el reputado artista murciano con residencia en Roquetas de Mar Antonio Navarro Menchón (Alcantarilla, 1973), referente del denominado 'arte hiperenfático' (ha pintado al Rey Felipe VI, Rafa Nadal, Pau Gasol, Carlos Alcaraz o Garbiñe Muguruza) preside el nuevo despacho de Mohamed El Assy, CEO de la UDA, en el remozado Power Horse Stadium. Acaso sea la primera vez que un medio de comunicación entra en las actuales dependencias de la mano derecha del jeque saudí en Almería, la persona que mantiene el pulso del día a día de la entidad.

La sobriedad del lugar la rompe el bonito recuerdo con el que el Sevilla FC obsequió a la entidad rojiblanca para conmemorar su regreso a Primera División y que viste otra de las paredes. Es una composición que alude al Mundial de España '82 en la que aparece su icónica mascota, 'Naranjito', subido a un barco velero con los escudos de las dos entidades andaluzas detrás: "Es el regalo más original que nos hicieron la temporada pasada, el resto eran los típicos banderines", espeta El Assy antes de entrar en harina. Por primera vez la entrevista se va a desarrollar en 'spanglish', sin presencia de intérprete. Mohamed entiende a la perfección el español, pero a la hora de las respuestas a veces prefiere tirar del inglés para ordenar bien las ideas e intercambia uno y otro idioma sobre la marcha.

En el trayecto hacia su asiento le preguntamos por los dos niños que aparecen silueteados sobre una cajonera sosteniendo el trofeo acreditativo de campeones de Segunda División. Son sus hijos Yamal (7 años) y Ali (5), que residen en Egipto y a quienes ha tenido la oportunidad de visitar en días pasados. Sobre la mesa de su despacho hay también alguna distinción de la Junta de Andalucía y premios de medios de comunicación. Muy educado, nos ofrece un café, que el redactor declina cortésmente pero el fotógrafo agradece a esa hora de la tarde (las 16:00 del lunes 3 de julio). En ese instante pulsamos el 'play' de la grabadora.

-Vayamos directamente al grano con un asunto que estos días ha generado mucha polémica. ¿Por qué retiraron las gradas supletorias de los fondos y por qué lo hicieron sin ofrecer antes una explicación pública y convincente desde el club a sus abonados?

No dimos muchas explicaciones porque es un asunto técnico para ejecutar la Fase 2 del Estadio. Son necesarias dos o tres semanas para el desmontaje completo y si lo hacíamos el último partido en casa perdíamos ese tiempo para nada. Hacía falta cerrar el Estadio y era muy complicado. Es lo que nos dijeron los técnicos. ¿Qué otra razón hay? Ninguna, la gente habló de recaudar más, pero ¿qué representan 200.000 euros para el club si Turki ya donó más de 1 millón? Otra sorpresa es que hasta ahora el 50% de las renovaciones en todo el Estadio proceden de los fondos. Honestamente, no hay mucho más que explicar. El club tiene además muchas opiniones de abonados de fondo [cuando estaban las supletorias] a los que no les gustaba la situación porque es complicado acceder a los servicios y los asientos eran incómodos por la estrechez. Al final lo importante es buscar lo mejor para todos.

-Imaginamos que en la decisión también pesó el hecho de incrementar la masa social. ¿Qué porcentaje suponen los abonos en el presupuesto del club?

La diferencia de aforo será unos 2.000 espectadores más entre los dos fondos, algo muy pequeño. Nos gustaría incrementar el aforo en Tribuna y Preferencia también y se hará cuando bajemos todo el campo los 10 metros previstos, donde habrá nuevos bares y zonas para comida. Habrá mínimo 30.000 espectadores, más es difícil porque no hay espacio. El año pasado los abonados y la venta de entradas en los partidos representaron algo más de 8 millones y cuando la fase 2 esté lista está previsto que sea alrededor de 14 millones. Aunque es complicado, el objetivo es disputar todos los partidos aquí con las obras en marcha, por eso es necesario este cambio ahora.

-¿No pensaron en tener algún detalle extra con los fieles que llevan más de una década como abonados?

Hemos tenido muchos detalles con los abonados. Ellos tienen, por ejemplo, prioridad para renovar, aunque tenemos una lista de espera de 10.000 personas. La gente de marketing ha hecho cosas nuevas como ofrecer la 'Fan Zone' en el Estadio o los descuentos en el 'Sports Bar'. También queremos implementar otras actividades deportivas en el Estadio y establecer un precio especial para los abonados.

-Ahora que la cita, ¿en qué va a consistir exactamente esa 'Fan Zone' que irá detrás del Fondo Norte?

Antes de empezarla mostraremos en redes sociales un vídeo con su diseño. Es mejor verlo que explicarlo.

-Para acabar con las infraestructuras, ¿para cuándo la primera piedra de la Ciudad Deportiva?, ¿se construirá antes o después de la Fase 2 del Estadio?

Las obras de la Fase 2 del Estadio y de la Academia irán en paralelo. Necesitamos campos porque el primer equipo solo tiene el anexo para entrenar y lo comparte con deportistas amateur. Cuando la Ciudad Deportiva esté lista, el equipo entrenará allí a diario. Turki compró el terreno, pero todavía son necesarios los permisos correspondientes, él pagó los 11’2 millones íntegros y es el dueño. La Junta de Andalucía ya lo anunció.

-La afición está esperando también como 'agua de mayo' las nuevas camisetas de Castore, marca con la que no se sienten muy satisfechos, ¿puede adelantar algo?

Creo que esta semana todo eso se mostrará. La primera equipación seguirá siendo rojiblanca a rayas verticales. La del ascenso fue especial por un tema psicológico. El tercer año era importante para el proyecto y la idea del ministro Turki fue hacer algo distinto. La segunda y tercera camiseta serán de colores diferentes. Normalmente intentaremos cambiar cada temporada esas dos. Esta semana o la próxima se enseñarán porque están preparando algo. No quieren sacar nada al mercado antes de tenerlo todo previsto, no es cosa del club, sino de la compañía.

-Entendemos que Vicente Moreno será presentado oficialmente esta semana, ¿por qué dio un margen de espera de doce días para anunciar al nuevo técnico?

Será presentado esta semana seguro, antes del inicio de los entrenamientos. Lo anunciamos cuando firmamos el contrato. Desde el primer momento tuvimos tres opciones, no todas eran españolas, pero ahora el Almería necesitaba a un técnico español para intentar más cosas. El técnico de fuera necesita un tiempo de adaptación sobre jugadores y el resto de equipos. Todavía estamos algo ‘verdes’ y para mí Vicente es una opción muy lógica porque tuvo éxito en Mallorca o Espanyol y también trae experiencia de la liga saudí, algo importante al conocer otra cultura. Técnicamente también es muy bueno. Llevó al Mallorca de Segunda B a Primera y con el Espanyol lo hizo bien. En Arabia hizo un buen papel porque tenía por delante al Madrid y Barça de allí.

-¿El adiós de Rubi fue algo asumido como un paso natural por ambas partes?

Al final de la temporada el problema fue evitar goles, no marcarlos. Todo el equipo acabó marcando goles. Rubi tenía una mentalidad ofensiva como nosotros, pero quizá ahora necesitemos mayor estabilidad. En sus peores momentos del curso pasado el club siempre lo defendió. Cuando estuvimos en descenso dije que tenía mucho crédito en el Almería y el club confianza en él para salvarnos. Solo miramos por el interés del club y no era bueno cambiarlo en mitad de la temporada. Espanyol, Valladolid o Elche lo hicieron y descendieron. En mi opinión, el ambiente en general para continuar no era bueno.

-El mercado de fichajes empieza a estar en ebullición, ¿qué cantidad calculan ingresar por las ventas previstas?

Respecto a las ventas siempre digo que el único camino para crecer es ese, vender jugadores, ya que Turki no puede invertir todo el dinero que le gustaría. Por eso siempre tenemos las puertas abiertas a vender a todos los jugadores, sin problemas, pero siempre y cuando estén bien valorados. Darwin se fue así al Benfica, algo bueno para el club y para el jugador. En mi opinión, creo que en total posiblemente hagamos ventas por un valor de 50 millones de euros.

-¿Será El Bilal la primera?, ¿cuántas ofertas reales tienen sobre la mesa por el delantero malí?

No es solo la del Everton. Allí un nuevo dueño ha comprado una parte del club, pero no son solo ellos. Oficialmente hay tres clubes interesados por El Bilal con ofertas formales encima de la mesa. Dos de ellos son italianos y uno es inglés. Y ahora estamos en plenas negociaciones, por lo que veremos, ya que no vamos a retransmitirlas en los medios. Si lo hubiera hecho así sería imposible vender por valor de 72 millones en Segunda. Dependiendo de las ventas, nos reforzaremos. Con Sadiq hasta el último momento pudimos no vender. Todo depende del valor que nos presenten. Estamos felices con El Bilal porque es una persona trabajadora y un fenomenal delantero.

-¿No ha llegado nada firme a su despacho aún por Babic, Akieme, Robertone, Samu Costa o Ramazani?

Hasta ahora no, pero no tenemos problemas si llegan ofertas. Siempre estaremos detrás del jugador si traen algo bueno para el club. Ha habido muchas llamadas telefónicas de los agentes para preguntar, pero nada en firme salvo lo de El Bilal.

-En el aspecto de compras, ¿cuáles son las necesidades más acuciantes?

Es necesario un portero porque salió Pacheco y solo tenemos a Fernando y Mariño. También necesitamos reforzar la defensa y el centro del campo porque De la Hoz ha terminado contrato. Cinco jugadores no van a continuar, dos porque han terminado contrato y otros porque no continuarán [los dos primeros son el propio De la Hoz y Portillo y los otros tres apuntan a Mendes, Sousa y Eguaras].

-¿Que venga Sergi Darder es solo un sueño o una posibilidad real?

Todos los clubes de Primera quieren a Darder porque es un jugador increíble. Espero que pueda venir aquí. No depende de Vicente Moreno, sino de su club. Seguro que el hecho de que Vicente esté aquí sería bueno para el jugador, pero no hay nada oficial. Hasta ahora el Espanyol no ha abierto negociaciones ni con Almería ni con otros clubes. Tenemos muy buena relación con ellos y la información que tenemos es esa porque quieren mantener a todos los jugadores en Segunda. Si viene el jugador será con el beneplácito de su club, eso es seguro. Esto es la escuela de Turki, tratar bien a la gente. También tenemos buenas relaciones con Sevilla, Betis, Barça, Atlético o Real Madrid, con todos en general, al menos esa es la información que nosotros disponemos. Con el Villarreal también, aunque se dijera lo contrario.

-¿Esperan poder incrementar el presupuesto en la campaña 2023-2024?

Las cuentas de la temporada que acaba se cierran en 110 millones (en la Asamblea se presupuestaron 89), ojalá que el año que viene sea más. Dependerá de nuevos patrocinios y de las ventas de jugadores. Estamos negociando con el actual patrocinador de la camiseta [Khaled Juffali Co] y con otros. Siempre buscamos nuevas soluciones.

-La Liga permite ahora mayores alegrías con el límite salarial, ¿cómo están en ese aspecto en la actualidad?

Eso es solo para los clubes que están en negativo y a nosotros no nos beneficia, la campaña pasada quizá sí. Ya dije en una rueda de prensa que en el futuro no tendríamos problemas con el límite salarial. Tenemos más de diez jugadores bien valorados en el mercado.

-¿Qué jugadores del filial está previsto que inicien la pretemporada con el primer equipo?

Marciano tiene mucho interés de varios clubes, pero él y Marcos Peña en principio harán la pretemporada con el primer equipo. Le mandamos la lista a Vicente Moreno y él decidirá en función de su opinión. Lo único que le pedimos que tenga en cuenta es cuando pagamos mucho dinero por un jugador. No podemos pagar 10 millones y que se deprecie.

-Tras la salvación vimos de nuevo la icónica foto del trío Turki-El Assy-Joao, ¿esa va a seguir siendo la estructura deportiva básica?

El scouting es así, tenemos un equipo, pero nosotros tres disfrutamos con eso. Pasamos los nombres a los ojeadores, que hacen filtro, volvemos a verlo y los tres decidimos. Al final la decisión es de Turki, algo normal porque es el jefe.

-Tras ascender y permanecer, ¿cuáles son las metas que se marcan para la campaña 2023-2024?

Salvarnos sin problemas, seguro. Porque ahora estamos más adaptados. Los jugadores que vinieron de Segunda le ganaron a Barça o Sevilla y tienen más confianza. Vendrán nuevos fichajes y seremos más fuertes cada año. Otras cosas están fuera de nuestro control, pero eso no. El año pasado Embarba llegó en la tercera jornada y se firmaron 12 jugadores. Ahora creo que tenemos todos los problemas chequeados y los solventaremos.

-¿Piensa llevar a término pronto la promesa de alcanzar Europa?

No prometí ir a Europa. Ese es un sueño que dije intentaría cumplir en 5 años. Mis promesas fueron 3: ascenso, Estadio y Academia. El próximo año, cuando tengamos la Academia, digo adiós y vuelvo a Egipto (risas en tono bromístico).

-¿Podrá ver la afición a Turki más por Almería la próxima temporada?

Él es Ministro, un político importante en su país y no puede decidir dónde va a estar. Vino para Madrid, Espanyol, Osasuna y Sevilla el año pasado. Antes hubo también un parón por el coronavirus y eso hay que tenerlo en cuenta.