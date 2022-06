El Assy: "En tres años hemos invertido 58 millones en jugadores para el Almería"

Mohamed El Assy vivió un final de temporada estresante, sabiendo que la promesa realizada a Turki Al-Sheikh de llevar al equipo a Primera tenía fecha de caducidad en caso de no lograr el ascenso este curso. Se dejó crecer la barba y el pelo al punto de no aparentar los 39 años que cumplirá el próximo mes de agosto. En un infartante final de campeonato en Butarque el objetivo se cumplía a falta solo de dos minutos para poner su carta de dimisión sobre el despacho del presidente. Moha, el egipcio, había logrado el hito de subir como campeón. En esta reposada entrevista concedida a Diario de Almería antes de pasar unos días de descanso en su país natal pisa todos los charcos, cosa que el lector agradecerá. Echen un vistazo, no perderán el tiempo.

¿Le sorprendió ver a tantos niños y adolescentes celebrando el ascenso?, ¿cree que han hecho cantera?

Sí, lo comenté en el santuario de la Patrona con algunos periodistas, que vi a muchos niños con la camiseta del Almería, creo que muchos más que antes. Esto demuestra que la gente ahora está volcada con el club y lo hace más fuerte, ya no se ve a tantos aficionados con las camisetas de Madrid o Barça. La gente tiene más lealtad al club y cuando veo a algún niño que no lleva la camiseta del Almería lo llevo a la tienda y le regalo una para que cambien su mentalidad. Hay que aprender a tener confianza en el equipo de tu ciudad.

¿Qué repercusión ha tenido la llegada del Almería a Primera en el mundo árabe?

Me sorprendió mucho que nuestro mayor nido de seguidores procede de Egipto, no de Arabia Saudí u otro país de Oriente Medio, tanto en redes sociales como a través de la televisión. Allí tenemos un grupo de fans muy potente. La Liga también tuvo muchas solicitudes de Portugal y Latinoamérica para que televisaran al Almería en abierto y por eso muchos partidos se dieron por Gol. Eso antes nunca había pasado.

¿Aproximadamente qué cifra puede rondar el presupuesto del curso 2022-2023?

Depende de lo que vendamos, si es mucho o poco. Si el mercado de ventas sale bien creo que el próximo presupuesto puede rondar los 100 millones de euros, pero depende de que vendamos bien. Los ingresos de televisión van a año vencido. Cuando llegamos a Almería el club percibía de la televisión entre 4 y 5 millones, este año se ha disparado a 12. Esto es porque hemos sido junto al Girona el único equipo que ha estado en play-off o ha ascendido las tres últimas temporadas.

¿Cuánto tienen previsto subir el precio de los abonos?

He comprobado lo que hizo Alfonso García cuando el equipo subió en 2007. Vi, por ejemplo, que en Preferencia pasaron de 220 a 850 euros. A la gente no le gustó y muchos se desengancharon, luego en Segunda costó mucho recuperar a esos aficionados. La estrategia de Turki pasa siempre por ayudar a los fans, incluso haciendo fiestas gratis, por eso lo máximo que incrementaremos el precio será el doble, no más. De 220 pasaremos a 500, más o menos. Debemos recordar que Alfonso incrementó el quíntuple y no invirtió nada en el Estadio, nosotros incrementaremos el doble y estamos reformando el Estadio. Para el club no va a ser muy beneficioso. Habrá descuentos para las peñas para ayudarlas a crecer y quien quiera descuento tendrá que unirse a una peña. Para los nuevos abonados el coste será el mismo, los descuentos solo se harán para las peñas, porque así se apoyará al equipo al máximo. Hemos notado mayor pasión este año.

¿Es cierto que piensan reubicar a la Grada Joven dentro del Estadio?

Queremos hacer a todo el mundo feliz y estamos gestionándolo para que no se molesten los que ahora están ahí. Ese trabajo es de Mostafa Yilmaz [vicesecretario general y director de operaciones], algo que gestiona él porque en casi todos los clubes del mundo la grada de animación está en los fondos, en Brasil, Egipto o Málaga. Buscaremos una solución satisfactoria para todos.

¿Han pensado en algún momento quitar las gradas supletorias para ganar aforo?

Eso será de cara a la segunda fase de la obra, se bajará todo 11 metros. Si es preciso se reforzarán las supletorias y revisará bien el mantenimiento para que no haya problemas si la grada de animación se ubica ahí. También hemos previsto una 'Fan Zone' en el exterior del Fondo Norte con restaurantes y zonas para niños abierta durante toda la semana.

¿Cuándo tienen previsto ejecutar la Fase 2 de las obras para suprimir las pistas de atletismo?

Tardará mínimo 2 años porque hemos invertido 5'2 millones en la Fase 1, además de la donación del Ministro de nuevas luminarias, lo que se va por encima de 6 millones, por lo que es necesario que nos recuperemos un poco. El Ministro empuja al equipo para que vaya como un tren, pero si vamos demasiado rápido corremos el riesgo de descarrilar.

¿Hay ya parcela disponible para levantar la Academia para la cantera?

El próximo enero tendremos, ojalá, los campos listos. Solo los campos, que es lo que ahora necesitamos, no oficinas.

¿Y será en Almería o en Roquetas?

Estamos comprobándolo todo y haciendo un estudio de mercado. El Ministro, tras el ascenso, tiene muchas sorpresas preparadas para Almería, y no solo a nivel de fútbol, sino otros proyectos para toda la provincia. Quiere que el club sea de la provincia y no solo de la ciudad porque la provincia también se llama Almería. En la ciudad hay 200.000 habitantes y en la provincia casi 800.000. El próximo año quiere estudiar cómo unir a otros clubes de la provincia como Roquetas, Ejido, etcétera a este proyecto esponsorizándolos o ayudándolos económicamente, también ofreciéndoles consultoría.

¿Cuánto dinero llegó del fondo CVC y dónde ha sido destinado?

Teníamos 8 millones para la presente temporada y 3-4 para la próxima. Hemos gastado más de 45 millones ya esta temporada entre todos los conceptos. En tres años la inversión en jugadores ha sido de 58 millones.

¿La promesa de no volver a pisar Segunda es firme?

Tengo que cumplirla sí o sí porque de lo contrario me vuelvo a Egipto. A Turki ya le dije cuando vinimos que si en tres años el Almería no subía, yo dimitía. Lo logramos en los últimos dos minutos, por eso me dejé la barba crecer.

¿El modelo del Villarreal continúa siendo el espejo en el que mirarse?

Sí, me gusta mucho y es muy similar a nuestro proyecto porque no es una ciudad muy grande, pero tienen buenos cerebros dirigiendo el club.

¿Cree que en Primera tendrán tantos inconvenientes con el límite salarial como tuvieron en Segunda?

Siempre será lo mismo porque siempre querremos traer a mejores jugadores y la competencia en Primera División es difícil. En Inglaterra los clubes son muy ricos, pero no cogen beneficios porque los gastan para competir entre ellos. Gastan mucho y es el mismo problema en la Liga para poder competir ante clubes como el Espanyol.

¿No ve agravios comparativos por parte de la LFP con el caso del Barça, por ejemplo?

La Liga no nos puso problemas, lo que nos dijo en su día era algo lógico. Teníamos varias compañías árabes y en Segunda no se televisaba en esa zona. Pero en Primera eso cambia porque en Egipto, Dubai... es la Liga más importante del mundo. Este año en concreto, honestamente la LFP nos ha ayudado mucho y al resto de clubes también.

¿En materia de fichajes qué zonas pretenden reforzar?

Un portero seguro porque Makaridze se ha ido, también un lateral por Buñuel. Quizá un central también. El resto depende de lo las ventas, en función de lo que vayamos vendiendo, iremos comprando. Estamos esperando las ofertas del resto de clubes. Con el sistema de la Liga Turki ya no puede aportar más dinero y necesita vender para continuar. Ya hizo una ampliación de capital y no nos dejan más. Las puertas del club están abiertas a todo tipo de futbolistas, también los árabes, pero Turki dejó claro este punto. Debe ser alguien que nos ayude, no que nosotros lo ayudemos a él. No puede venir para el banquillo, sino a aportar.

¿La venta de Sadiq este verano va en serio?

Dije que estimo que tendremos muchas ofertas porque lleva 2 años haciendo casi 20 goles y está también con la selección nacional. Quizá rompa los números de Darwin Núñez en cuanto a una venta en Segunda. Estamos felices con Sadiq, pero siempre tenemos las puertas abiertas si llega una buena oferta. Darwin ahora es marketing para el Almería, todos nos relacionan con él. Esa es la pasión mía y de Turki, encontrar talentos jóvenes, desarrollarlos y que den el salto, es nuestra política. Cuando vendimos a Darwin todo el mundo pensó cómo lo compensaríamos, es normal, pero hay muchos jugadores. A Darwin lo vi con apenas 3 goles y pagamos 6 millones. Deben confiar en mí, no hay problema. El máximo que podemos percibir por Darwin es un 20% de su traspaso, con un tope de 10 millones, lo que dispara su venta a 34 millones.