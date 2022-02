Atletismo y rugby salen en defensa del PMD en su conflicto con la UD Almería

Horas más tarde quien se posicionaba en favor del PMD era URA Rugby. La entidad presidida por Miguel Palanca emitía otro comunicado en el que mostraba su respaldo expreso "al director del Patronato, Antonio Orta, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, al Alcalde de la ciudad y a todo el Equipo de Gobierno por el apoyo sin fisuras a todos los deportes que practican los almerienses". Tras recordar que todos pagan sus impuestos y que el rugby milita en la misma categoría que el fútbol, URA matiza que "no es admisible abrir el melón del conflicto y las presiones con absoluta falta de respeto al resto", para concluir con dureza afirmando que "no aceptarán ninguna presión ni imposición sectaria, arbitraria y elitista de quien se cree mejor al resto".

En primer lugar llegaba a las redacciones el escrito del colectivo de los atletas, representados por la Delegación en Almería de la Federación Andaluza, que tras apuntar al mensajero sin mucho sentido (no en vano este medio fue mero transmisor de una problemática) se centra en reivindicar el uso del anexo como a lo largo de estos años ha sido la norma , independientemente de que coincida o no con los entrenamientos del primer equipo y de que imposibilite los partidos del filial del Almería, que asume el costo del mantenimiento.

Rubi pide una solución para el uso compartido del anexo

Esta semana saltaban a la palestra las tensas relaciones entre la UDA y el PMD a cuenta del uso del anexo para los entrenamientos del primer equipo y los partidos del filial, situación ante la que Rubi ha querido posicionarse: "Tengo el máximo respeto a los ciudadanos de Almería que quieran usar las instalaciones de todos. Nosotros entendíamos que por las mañanas teníamos el uso, que viene siendo compartido con otros usuarios, y sabe mal que el filial no pueda participar en lo que consideramos nuestro campo. De cara al futuro me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo para no afectar a los usuarios y también darle a la UDA cierta privacidad como necesita un club de Primera. No dejo al margen a otras personas, pero hay que buscar soluciones y nos vemos afectados".