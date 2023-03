Aura de campeón (1-2)

Las finales no se juegan, se ganan. Y el Almería, a pesar de que no será favorito, sólo piensa en levantar el sábado al cielo de León el trofeo. Un trofeo que era una utopía otrora por estos lares. Pero si algo tiene el equipo de Alberto Lasarte es una personalidad impropia de un conjunto de juveniles y una competitividad bestial. Así quedó demostrado en un 8 de marzo de 2023 que entra en la historia de gestas de la entidad almeriense. Como ya ocurriese ante Las Palmas, el Almería manejó el tempo del partido a la perfección, supo mantener a raya al peligrosísimo ataque coruñés y en el tiempo extra Rachad sacó sus garras para que su equipo continúe soñando.

El reloj estaba a punto de llegar al tercer minuto de los cuatro de añadido. Joan levantó las dos manos para marcar jugada, la centró con música y don Rachad Fettal, desde el primer palo, le ganó la partida a Seydi para cabecear al palo izquierdo de Lemos, que, tras un bote previo, la sacó de rodillas, señalando Crespo Puente el punto central mientras los gallegos protestaban que el esférico no había entrado totalmente. Nadie se lo creía. Ni los jugadores, ni el cuerpo técnico ni los aficionados que presenciaron tal hazaña en directo y los que lo vieron desde sus rincones de la provincia. Era una acción que ya ha entrado en la historia del fútbol almeriense, un gol que vale para jugar la final de la Copa del Rey Juvenil ante el Real Madrid, que se deshizo horas antes del Athletic en el mismo escenario.

⚽ ¡𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋! ¡𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋!



➡️ Rachad seguro que no olvida este día. En el último minuto para dar el pase a la final a su equipo.



🆚 @RCDeportivo - @U_D_Almeria | 1-2 | 93'#CopaDelReyJuvenil pic.twitter.com/TqU6YTegyI — RFEF (@rfef) March 8, 2023

No es sencillo colocar las picas en cualquier partido por ese criterio de subjetividad y, sobre todo, al no haber más injusticia que comparar a futbolistas en un deporte tan coral y colectivo. Pero si hay que evaluar a Rachad, no queda otra que ponerle la mayor puntuación. No porque hiciese un encuentro excelso, sino por materializar un tanto que se recordará durante años. El Almería no realizó su partido más vistoso, pero supo reaccionar al gol gallego, darle pausa después al encuentro y en ese descuento sacar el aguijón para picar al equipo de Manuel Pablo.

El Almería tuvo que remontar por primera vez en el torneo

No hubo una gran cantidad de oportunidades de gol ni calidad en las mismas. Cuando la prórroga ya parecía una realidad, ambos equipos supieron tener ese oficio para que no se jugase demasiado y no perder en segundos lo obtenido durante tantas semanas de trabajo. Lo que no se esperaba el Deportivo era encontrarse con ese cabezazo de Rachad.

Bruno y Lemos vivieron demasiado tranquilos el inicio del encuentro. De hecho, la primera ocasión clara fue en los segundos previos al 1-0. Pasado los 20 minutos de juego Diego Gómez abrió para Hugo, caracoleando éste para esconderle la pelota a Edu y sacar un buen disparo, mostrando Bruno esos reflejos de los que hacen gala. En la jugada siguiente una pérdida Marciano (el Almería intentó ocultar la presencia del jugador del filial, que ni salió en la foto grupal del último entrenamiento) desembocó en una conducción de Hugo, que se metió como quiso dentro del área de penalti para asistir a Martín Ochoa y que el delantero del filial del Dépor definiese como un veterano, aprovechando el resbalón de Varó.

⚽ ¡𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋! ¡𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋!



➡️ La primera jugada no entra, pero los gallegos robaron rápidamente para fabricar el primer gol del encuentro, obra de Martín.



🆚 @RCDeportivo - @U_D_Almeria | 1-0 | 24'#CopaDelReyJuvenil pic.twitter.com/UVOwXCKKEd — RFEF (@rfef) March 8, 2023

Era la primera vez que el Almería de Lasarte comenzaba una eliminatoria perdiendo, sonriéndole la fortuna al instante. No era casualidad, sino una característica más de un equipo campeón, que se sobrepone a cualquier adversidad. Se internó Marciano por el costado derecho, sobrepasó a Berrocal y Rubén, y su centro chut rebotó en Seydi para colarse hacia adentro. Después de esos minutos de locura, ambos equipos optaron por darle una pausa al encuentro antes de otros cinco minutos de golpes. A Diego Gómez le anulaban un gol por claro fuera de juego y Seydi tuvo que emplearse a fondo para evitar un centro de Rachad tras una genial asistencia de Joan.

⚽ ¡𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋! ¡𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋!



➡️ Marciano hace lo imposible en el costado derecho, pero cuando va a buscar el centro, Seydi desvía el balón a la escuadra. ¡Empate en León!



🆚 @RCDeportivo - @U_D_Almeria | 1-1 | 26'



📺 Canales oficiales de la @rfef#CopaDelReyJuvenil pic.twitter.com/88WwI4pKFO — RFEF (@rfef) March 8, 2023

En el segundo acto, Marciano probó fortuna con un obús desde treinta metros, respondiendo acto seguido con un remate que se marchó a escasos centímetros del palo izquierdo de Bruno. En el 64' un buen centro de Rachad desde la izquierda lo tocó Vilela para llegar hasta Younes y que éste protagonizase una semivolea repelida en Rubén. En la recta final Garaboa, recién ingresado, cabeceó una falta lateral y en la acción siguiente probó fortuna desde la frontal.

Rachad, con cuatro dianas, buscará el sábado el pichichi del torneo

Con el descuento convirtiéndose prácticamente en una realidad, Marciano llevó el susto al conjunto de Manuel Pablo. El jugador del Almería B remataba un centro de Valen desde el carril derecho, teniéndose que lanzar Rubén para enviar el esférico a saque de esquina. Joan levantó las dos manos para marcar jugada, la centró con música y don Rachad Fettal, desde el primer palo, le ganó la partida a Seydi para cabecear al palo izquierdo de Lemos, que, tras un bote previo, la sacó de rodillas, señalando Crespo Puente el punto central. Una jugada que verán repetida una y otra vez. Porque sirve para que el Almería dispute la primera final de su historia: el próximo sábado (16:30 horas) en el mismo escenario ante el Real Madrid, entrenado por Arbeloa. Y los de Lasarte, supercompetitivos, ya saben que las finales no se juegan. Se ganan.