Babic, orgulloso por "representar a Almería en un Mundial"

Pocas cosas pueden compararse con un mundial de fútbol y quizá por eso se organiza cada cuatro años. La cantidad de sueños, ilusiones y atenciones que acapara a nivel universal no tiene parangón -posiblemente los Juegos Olímpicos- pero no cabe duda de que se trata de un evento que traspasa fronteras y que, de una u otra manera, presenta culturas. Y cuando un jugador además de defender a su Selección también representa a un club, es un motivo de satisfacción tanto nacional como local. Babic se encuentra con Serbia y UDA Radio ha podido 'colarse' brevemente en su hotel de concentración.

"Sentí felicidad cuando el Seleccionador me dijo que iba a entrar al campo; tenía muchísimas ganas de hacerlo bien en mi presentación en este Mundial. Una pena que no ganáramos a Camerún y empatáramos a tres. Jugué quince minutos y siempre es un honor y un placer jugar con tu Selección nacional y sobre todo en una cita de esta envergadura" afirma desde el epicentro de la atención mediática de estos días.

Babic ha tenido palabras muy cariñosas hacia su club, al que llegó con el sueño de ascender a Primera División y no solo lo ha podido cumplir sino que, además, está donde están los mejores: "No me cansaré nunca de decir que Almería me ha dado muchas cosas buenas y quiero representar a Almería en este Mundial de Qatar. Haré todo lo que pueda para que todos nos sintamos orgullosos por estar aquí". El central quiere que la ciudad donde se ha asentado profesionalmente se sienta partícipe de este sueño de disptuar una cita mundialista.

La fase final del campeonato se está decidiendo estos días y a la hora de valorar las opciones de Serbia comentaba lo siguiente: "Tenemos todo en nuestra mano de cara a la última jornada del Mundial tras perder el primer partido frente al Brasil y con este empate; nos queda un último encuentro frente a Suiza y si ganamos estaremos en octavos de final. Serbia está capacitada para hacerlo".