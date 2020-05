Barbero: "El grupo es muy joven y eso hace que la adaptación sea más rápida"

Iván Barbero confía en mostrar su potencial en las once jornadas restantes aprovechando que el reinicio de la competición, unido al hecho de tener que jugar cada 72 horas, seguramente traiga oportunidades para que todos gocen de más minutos. El ariete almeriense cree que está adaptándose bien a un fútbol distinto al aprendido en Pamplona, donde primaba el contacto físico sobre los movimientos con balón.

¿Mejor madrugar para eludir las altas temperaturas?

Esta mañana nos hemos escapado un poco, pero está haciendo mucho calor y hay que acostumbrase en los meses que vienen ahora.

¿Cómo se encuentra físicamente?

Personalmente me veo bastante bien. Hay que darle las gracias una vez más al club porque cuando teníamos que estar en casa nos facilitó a la gran mayoría cintas para correr, bicis y todo lo que necesitábamos. Eso hizo que tampoco dejásemos el físico tanto de lado. Es la tercera semana de entrenamiento y nos notamos bastante bien.

¿Ganas de demostrar de lo que es capaz?

El proyecto empezó a principio de agosto. Desde que llegué, prácticamente en febrero, me acogieron bastante bien. El grupo es muy joven, me incluyo, y eso hace que la adaptación sea más rápida. Hay un grupo buenísimo, con mucha ambición y ganas de soñar con lo que todos queremos en la ciudad. Hay que ir día a día con trabajo y esperamos que al final logremos el objetivo.

¿Jugará a favor o en contra que sean de las plantillas más jóvenes de la categoría?

Tampoco venía de un equipo sénior ya hecho, sino de un filial. Esto no es un filial porque los jugadores son de otra categoría, pero somos muy jóvenes, con una edad media temprana, lo que hace que todo sea más fácil y ameno. Me relaciono más rápidos con ellos.

¿El fondo de armario es una ventaja?

En nuestro caso tenemos un poco de todo. Pero vamos a hacer una buena campaña en los once partidos que quedan porque vamos a jugar un miércoles y el domingo habrá gente con las piernas superfrescas, incluidos algunos de los que hayan jugado el miércoles. Nos va a ayudar.

¿Qué diferencias ha encontrado respecto a Osasuna?

El fútbol del norte es bastante distinto. En el Osasuna lo que te enseñan es ir al choque, ganar la posición y el balón para dejarlo de cara... Ahora me exigen unos movimientos que tampoco venía utilizándolos otros años. Me estoy adaptando más, hacemos mucho juego de posesión, todo con mucho balón, que al final es lo que hace que complemente a sus futbolistas. Me estoy adaptando y pronto dará sus frutos.

Barbero: "En el Osasuna lo que te enseñan es ir al choque, ganar la posición y el balón para dejarlo de cara"

Guti habló incluso de liderato estando terceros...

Como se van a jugar dos partidos, lo mismo en una semana estás líder. No sabemos, hay que ir partido a partido y en cuanto acabe uno recuperar bien para estar lo mejor posible para el siguiente. Si enlazamos varias victorias seguidas... No todos los equipos van a ser tan regulares. El equipo que sea más regular va a conseguir el objetivo y en ello estamos. Podemos hacer unos muy buenos once partidos y lograr el objetivo.