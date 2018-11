Berenguel alaba a sus jugadores antes del Barça

Un auténtico disfrute para los amantes del voleibol, eso seguro, pero también para la persona a la que le atraiga el deporte en general y la entrega que conlleva. Así han sido los entrenamientos técnicos del Club Voleibol Unicaja Almería en los días previos a viajar a Barcelona para afrontar la recta final de diciembre. Es aplicable el dicho de ‘más vale so que arre’, y Manolo Berenguel no puede evitar que sola se le dibuje una sonrisa en la cara: “Esto es cada día más y más y más y seguir en el crecimiento, y efectivamente se está en una buena línea de trabajo, estando de todos modos muy cargados, porque estamos justo en ese periodo de carga en las sesiones de pesas, y los jugadores se sienten mal, pero cuando calientan…”.

Dinamita pura aparece sobre la pista en los exigentes entrenamientos técnicos: “En cuento se encuentran en situación de juego, esa carga física que llevan dentro sale y se refleja en el resultado, así que contento”. Como entrenador de Unicaja, a un rival al que no le gustaría ver como rival es al supuesto ‘Unicaja B’, sean cuales sean los jugadores que se queden en el banquillo cada semana: “Aquí tienen una rivalidad y una pelea muy sana y así es como se crece; yo recuerdo en mi época de jugador que había mucho de eso y al final el equipo crecía con la calidad que había con los nacionales y los extranjeros que venían, aquí había que apretar y se reflejaba en el día a día en los entrenos, y ahora sucede un poco igual”.

Esa analogía es muy clara para él: “Tenemos a los mejores nacionales que puede haber y la incorporación de un solo extranjero, que es Ronald, y por momentos el nivel de entrenamientos que se está viendo supone que a mí cada día me ponen entre la espada y la pared, que es mi frase del año pero que es la que mejor viene, para ver quién va a jugar; después del entrenamiento de hoy, por ejemplo, me pongo a pensar el equipo titular de cara al fin de semana y no sabría decir; al final tengo que tomar una decisión, porque solo pueden jugar siete, pero cualquiera de los trece podría jugar”. Lo dicen los jugadores cada semana y lo ratifica su míster, que no es de elogio gratuito sino más bien presa del análisis de rendimientos.

La semana ha sido muy buena “sobre todo por la carga física que se está teniendo aprovechando el periodo competitivo en el que se está, pensando en el futuro, y lo el desarrollo está saliendo bien, ya que las lesiones están respetando y los dolores que hay son normales, de espalda, de hombro, de rodilla…”. Abunda al respecto que los jugadores “tienen que saber trabajar en esas circunstancias porque no hay otra forma de crecer y es la línea que ha decidido este cuerpo técnico”. Todo ello aplicado al fin de semana le hace no preocuparse para nada por el cambio de hora y el paso al domingo: “El equipo entrena muchas veces por la mañana y lo hace igual que se fuera por la tarde; me preocupa mucho más que es un pabellón que no es el nuestro, que es un rival fuerte que viene de hacer un gran partido…·.

Al final, “el trabajo diario es una cosa y la situación de competición es otra, si bien el equipo ha sabido jugar en las adversidades y espero que no haya ninguna cosa fuera de lo deportivo este domingo”, como algún problema en el viaje. Al Barça “se le catalogó como equipo revelación el año pasado y en la Copa del Rey puso entre las cuerdas al todopoderoso Unicaja Almería, pero lo complicado no es llegar sino mantenerse”. Pese al inicio dubitativo de los culés, sabe que emergerá: “Hay otra historia cada temporada que hay que empezar a escribir y Barcelona tiene mucho que decir y espero que lo haga a partir de este fin de semana”.

Uno por uno, Berenguel dice que “hay jugadores expertos ahí”, pero se queda con el colocador -Sergi Arranz-: “Ha estado en los mejores clubes, sabe a lo que juega y mucho, un equipo que juega no rápido, sino bastante rápido y que como le salga el día te pone en serias complicaciones”. Ante eso, “volvemos a lo de siempre, y es que Unicaja sabe que todos los equipos salen a muerte contra él, es visitante, y el rival tiene muchas ganas de retomar lo que tuvo el año pasado, lo que supone que todo junto son armas de doble filo que hay que saber afrontarlas y estar muy preparados”. Es el primero de una serie de cuatro antes del parón de Navidad, con lo que ello supone de clasificación matemática para Copa y ser cabeza de serie.