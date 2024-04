Berenguel, capitán de La Cañada: "Apuesto por un 0-3 en el derbi"

Alejandro Berenguel Marín (21 de septiembre de 2005) es el capitán de La Cañada juvenil y encara con muchas ganas el derbi de este domingo a las 16:00 horas en el Francisco Pomedio de Huércal de Almería. Después de una temporada exitosa, en la que se ha logrado una histórica salvación con varias jornadas de antelación y después de completar un sobresaliente año, ahora toca afrontar el último gran reto.

En la ida, los de la barriada almeriense golearon a los rojiblancos por cuatro a uno en uno de los mejores partidos de los cañaeros este curso. Además, dejaron prácticamente sin opciones a los de Zeus Carmona sin opciones de entrar en la Copa del Rey. Un duelo que tendrá ese punto de revancha, unido a la ilusión que siempre genera un enfrentamiento provincial.

Lo primero, enhorabuena por la salvación. ¿Qué balance haces de esta temporada?

Muchas gracias. Ha sido espectacular. Nadie confiaba en nosotros al principio de la temporada y la permanencia supone un logro para el club y, sobre todo, para los jugadores y los entrenadores que han pasado este curso.

Fue un comienzo de año complicado. ¿Cómo se vivieron desde dentro esos primeros encuentros en División de Honor después de lograr el ascenso?

Fue bastante difícil. Es lo que te he comentado: nadie confiaba en nosotros y encima empezamos muy mal. Curiosamente, la pretemporada sí la llevábamos bastante bien y por eso confiábamos en que íbamos a comenzar bien esta andadura. Sin embargo, fue un palo muy duro esas cinco derrotas seguidas y encima todas por goleada.

En ese momento llega Pablo Hernández e imagino que conectó bastante rápido con vosotros, ¿no?

Sí, Pablo lo primero que nos dijo cuando llegó al vestuario fue que el que no pensara que esto se iba a salvar, que se fuera de la puerta. Evidentemente, todos confiamos en él y en sus palabras. Empezamos a hacer todo lo que nos dijo y se refrendó en los resultados.

¿Ninguno salió por la puerta ese día?

Nadie, todos confiábamos en Pablo y en nosotros mismos.

¿Cuáles fueron las teclas que tocó el míster para revertir la situación?

Lo que más bien noté y notamos todos los jugadores fue el cambio de tipo de entrenamiento y, sobre todo, la confianza que nos transmitía. Cambió la forma de preparar los partidos con toda la información que sabíamos de los rivales. Poco a poco, los resultados fueron consiguiéndose.

Y cómo capitán del equipo, ¿cómo asumiste tu rol para levantar el ánimo de tus compañeros?

Cada partido perdido enviaba un texto por el grupo, tanto yo como otros compañeros, en el que nos animábamos hasta que llegó esa primera victoria. A partir de ahí, noté un cambio, ya que todos estábamos mejor emocionalmente. Ha sido un año de unión, en el que nos hemos apoyado entre todos. Hemos formado una familia.

Lo más característico del equipo está siendo esa forma de competir cada partido.

Lo que hemos formado es inexplicable, porque da igual el rival que sea, ya sea Málaga, Real Betis u otro, que le plantamos cara y vamos a por ellos. Nos hemos enfrentado a muchas adversidades, hemos empezado partidos perdiendo, pero da igual. Siempre hemos estado muy concentrados y motivados para ganar. Contra ningún equipo, por mucho nombre que tenga, nos hemos amedrentado.

Precisamente la salvación se logra contra el Málaga en un día que os toca remontar.

Nunca vamos a olvidar esa jornada. Empezamos perdiendo y dentro nadie pensaba que iba a ser el día en el que íbamos a certificar la salvación, pero remontamos el partido y te puedes imaginar la que se lió en el vestuario.

Pocos finales mejores que ese para rematar la faena, ¿no?

Fue un gran cierre de la temporada. También para afrontar los partidos que nos quedan con la mentalidad de disfrutar y ganar, pero sabiendo que tenemos el objetivo hecho.

Este fue un partido muy especial, pero también lo fue la victoria contra el Almería en casa. ¿Qué recuerdas de aquel día?

Bueno, pues imagínate. Ese derbi es inolvidable ya. El Almería tenía posibilidades de entrar en la Copa del Rey en la siguiente jornada contra el Sevilla, pero contra nosotros era la opción más fácil para clasificarse directamente. En esa situación, le acabamos metiendo cuatro goles. Lo recuerdo como si fuera ayer y ahora vamos con el objetivo de meterles otros cuatro.

¿Cómo fue el ambiente ese día en las gradas?

Cuando tu equipo tiene a esa afición te motiva muchísimo más. Todos estamos mucho mejor, más unidos. Queríamos ganar, sobre todo por jugar en nuestro campo y darle lo que se merece a la afición.

Justo llegas a ese derbi sin jugar dos jornadas seguidas. Buen día para regresar a la titularidad, ¿no?

El último partido que jugué de inicio fue contra el Málaga. Después estuve dos encuentros en el banquillo y fue una motivación volver al once en el derbi y también por demostrarle al entrenador que tenía que ser titular. Desde ese día, no he vuelto a ser suplente ningún partido más.

¿Cómo te complementas con Tudela, el otro central del equipo?

Tudela no llegó a principio de temporada, sino que fue Pablo el que apostó por él. Nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca habíamos jugado de pareja en el centro de la zaga. Nos compenetramos muy bien desde el principio. Siempre nos estamos hablando, siempre nos estamos dando ayudando el uno al otro. Cuando hay fallos nos lo decimos entre nosotros para ayudarnos y así tener la defensa a un alto nivel.

Es una de las señas de identidad del equipo, precisamente ese aspecto defensivo.

Desde la llegada de Pablo hemos mejorado en defensa, también con la incorporación de Tudela. Nos compenetramos todos muy bien: Samu, Romero, Hugo, que también ha jugado atrás, Ortega. Todos los que hemos participado hemos completado un cambio brutal.

Berenguel, sobre el derbi: "La persona que no le gusta jugar este tipo de partidos, no le gusta el fútbol"

Tras el paso de Pablo Hernández, Sergio Criado se hizo con las riendas del equipo. ¿Se ha mantenido esa continuidad?

Sergio tiene la misma forma de trabajar que Pablo. Llevaban muchísimos años juntos y le agradecemos que se haya quedado con nosotros. Nos ha dado su confianza, al igual que nosotros la nuestra. Está haciendo las labores que tiene que hacer y está preparando bastante bien el próximo encuentro contra el Almería.

Después de conseguir la salvación, ahora llega el derbi. Imagino que con más ganas que nunca de afrontar este encuentro, ¿no?

El derbi es algo especial para todos. La persona que no le gusta jugar este tipo de partidos, no le gusta el fútbol. Ellos nos tendrán ganas después del partido de ida en el que les dejamos sin Copa del Rey. No obstante, nosotros todavía le vamos a tener más ganas porque queremos volver a demostrar nuestro nivel.

En la entrevista en Diario de Almería de Juanjo Linares, el capitán del Almería B, se mojó con una porra para el partido y dijo 3-1. ¿Cuál sería la tuya?

Yo creo que vamos a quedar 0-3.

Aprietan mucho en su campo, eh.

Sí, pero yo confío en mi equipo y sé que lo vamos a dar todo. A lo mejor me equivoco, pero yo confío.

¿Qué esperas a partir de la temporada que viene en tu etapa sénior?

Me gustaría seguir jugando al fútbol, la verdad. Ya se acaba la etapa juvenil y empieza la sénior. Me gustaría fichar por algún equipo de División de Honor, aunque si sale algo mejor obviamente la oportunidad no la voy a perder.