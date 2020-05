En el Atlético Pulpileño ya cuentan los días que restan para encarar un cada vez más cercano play off exprés a la Segunda División B, que está previsto disputarse, en principio, para las últimas semanas del mes de julio. En el cuadro almeriense, que optará por segunda vez en su historia a dar el salto a la categoría de bronce, milita Raúl Bernabéu, que habló sobre esta futura batalla por el ascenso en una entrevista radiofónica a un medio de su tierra natal, Orihuela (Alicante).

El futbolista de 26 años de edad aseguraba estar "llevando esta situación de la mejor manera posible, haciendo todo lo que se puede para ver qué pasa en el futuro del play off y los ascensos". Haciendo referencia a la decisión tomada por la RFEF en cuanto a la resolución de los ascensos este curso en el fútbol no profesional, el joven cancerbero reconocía que "es una situación complicada y cada uno tendrá una situación diferente. Al encontrarnos en esos primeros puestos creo que es lo más justo que se puede hacer. Cada club defiende lo suyo. Ante esto, lo más lógico es contar hasta la última jornada que se haya disputado".

"Estamos contentos, pero como esto puede cambiar de un día para otro ahora mismo, vamos con calma"

El alicantino es consciente de que esta promoción por subir será "de una manera atípica", pero tiene muy claro que "lo importante es tener la oportunidad de jugarla y poder ascender". Ganas y confianza no le faltan, pero el guardameta menos goleado del Grupo XIII en el curso liguero regular 2019-2020 también sabe que la crisis sanitaria será la que finalmente marque el rumbo de la disputa del play off. "Aún estamos con incertidumbre, porque aún no es oficial que se vayan a poder jugar. Muchos nervios, escuchando cada día una versión diferente. Estamos contentos, pero como se sabe esto puede cambiar de un día para otro y puede haber más contagios y que se anule todo. Vamos con calma, trabajando desde casa de la mejor manera posible para llegar en condiciones", confiesa.

En cuanto a su estado físico, tras varios meses de confinamiento y a la espera de volver a ejercitarse sobre el verde del campo de San Miguel de Pulpí, asegura que "por suerte dispongo de un gimnasio en casa y tengo todo tipo de material, aunque en cuanto a situaciones de reflejos es difícil trabajarlas uno solo". Por último, Bernabéu hizo referencia al formato en el que supuestamente se disputarán los duelos en ese play off y recordaba que "nuestros duelos en liga han sido bastante igualados ante los candidatos al ascenso" y opina que "no creo que sea lo más justo que no haya prórroga ni penaltis, además de que una promoción es algo diferente a la liga y no creo que se tenga que tener en cuenta luego la clasificación".