Brian, Edu Pla y Moussa, con la selección andaluza

El Poli El Ejido y el Poli Almería han aportado tres futbolistas a la selección de Andalucía Oriental, que preparará la próxima semana su presencia en la Copa de las Regiones de la UEFA. En el combinado andaluz estará Brian, del Poli El Ejido, y Edu Pla y Moussa, del Poli Almería. Del Almería B no habrá nadie al estar solo permitida la presencia de futbolistas no profesionales. Los tres jugadores se ejercitarán con la selección regional en el Medina Lauxa de Loja el próximo miércoles, a las 17:45 horas, mientras que un día antes y en Utrera hará lo mismo la selección de Andalucía Occidental, con futbolistas que militan en el grupo X de Tercera RFEF.

La Copa de las Regiones de la UEFA es una competición internacional de fútbol organizada por la UEFA en la que toman parte combinados regionales de Europa integradas por jugadores no profesionales, tomando el relevo de la extinta Copa de la UEFA amateur. La selección de Galicia es la actual campeona de la última edición tras imponerse en la final, disputada en Villagarcía de Arosa el pasado mes de junio, al FA de Belgrado. País Vasco y Castilla y León también fueron campeones, mientras que Madrid y Barcelona llegaron a la final.