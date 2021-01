Buñuel: "Hay ganas de pasar de ronda y soñar más en grande"

Titular en los envites coperos ante L'Hospitalet y Numancia, Aitor Buñuel apunta a sumar más minutos en el torneo del K.O. este sábado ante el Alavés, primer Primera que toca en suerte en el camino copero. El lateral diestro navarro entiende que tienen opciones de avanzar hasta octavos, pero recuerda que el objetivo del equipo al 100% es el ascenso a la máxima categoría.

¿Hay ilusión en el vestuario para pasar de ronda?

Estamos muy motivados, es un partido muy ilusionante contra un Primera en el que queremos demostrar que podemos competir de tú a tú. Con todo el respeto del mundo hay que ir a por el partido e intentar pasar la eliminatoria.

Esfuerzo ha costado ante dos rivales de Segunda B para llegar.

Este nuevo formato es muy atractivo, pero también más exigente, a partido único y en campos complicados, artificial en L'Hospitalet y congelado en Soria. Logramos pasar las dos eliminatorias y ahora en casa nos vemos ante el Alavés con ganas de pasar rondas y quién sabe si soñar más en grande.

Por una vez cuentan con una semana para preparar el envite.

El equipo está muy bien preparado, en un buen momento de forma y con ganas de que llegue el sábado para competir. A todos los jugadores nos gusta jugar partidos y estos siete días se han hecho un poco largos sin poder jugar, por lo que la motivación será todavía mayor si cabe.

¿Cómo lleva lo de luchar por no descender con el Racing a hacerlo por ascender?

Eso te hace valorar todo mucho más, el fútbol a veces te da y otras te quita. El año pasado me quitó mucho, pero este estoy disfrutando un montón porque la dinámica es buenísima y estamos arriba por méritos propios. Ojalá sigamos con la pizca de fortuna necesaria para lograr un objetivo tan ambicioso como un ascenso, la unión del grupo es la clave.

¿Qué valoración hace del cambio de entrenador en el Alavés?

Va a venir a por todas, saliendo a ganar. Cuando llega un entrenador nuevo todo el mundo quiere demostrar que quiere estar en el once y eso será un extra. No nos preocupa porque tenemos nuestras arma y virtudes, el fútbol ofensivo que nos caracteriza con balón.

Buñuel: "Hay que afrontar con normalidad la burbuja del fútbol y tratar de ser una buena persona"

¿La Copa sirve como distracción a la Liga?

El objetivo claro es ascender a Primera, la Copa es un premio, una oportunidad bonita para que en una plantilla muy larga todos contemos con minutos. Siempre que se pasen rondas es ilusionante, pero el objetivo al 100% es la Liga, la posición es buena, pero aún queda una segunda vuelta dura.

Se avecina una segunda vuelta dura en el torneo doméstico...

Ahora todos los equipos se juegan algo, los de abajo no quieren descender y los de la zona media buscan entrar en el play-off, todos intentan amarrar lo que tienen y la dificultad aumenta, pero estamos preparados y seguimos sólidos, en esa línea el premio llegará.

Lo bueno es la regularidad que están mostrando.

El inicio no fue el deseado por todos, pero una vez cogimos la dinámica buena el equipo no bajó el pistón y partido tras partido el nivel dado es muy alto. Pero tenemos que estar preparados por si viene un momento de flaqueza, que puede pasar. Con esfuerzo, trabajo y dedicación lograremos sacarlo todo adelante y de eso no nos falta.

El Mallorca ya da síntomas de flaqueza y el Espanyol también pasó por un bache...

Igual que esos equipos atraviesan un momento algo peor, hay que estar preparados para lo que pueda venir. Ojalá siga esta racha hasta el mes de mayo porque significará que estaremos arriba, pero debemos ir partido a partido, con ganas de trabajar y ganar.

¿Cómo se ve en el plano individual?

Estoy teniendo buenas sensaciones, el nivel de la plantilla es muy alto y eso hace que individualmente los jugadores podamos lucirnos más. He tenido buenas temporadas también en Osasuna y Racing, pero este fútbol de toque y tener el balón beneficia a todos los jugadores. A nivel defensivo soy intenso y agresivo, dando mi 100% en el campo para que cuando pite el árbitro tenga la cabeza arriba de haberlo dado todo, eso me define como jugador y espero poder aportarlo para lograr el objetivo.

Parece más maduro de los 22 años que indican su DNI...

Me considero un chaval muy normal, en la Facultad de Matemáticas a lo mejor no me encuentras, pero en la de Económicas sí porque estudio LADE, sigo siendo el mismo que cuando estaba con 15 años en el pueblo (Tafalla) con los amigos, soy una persona familiar de mi círculo. Hay que afrontar con normalidad la burbuja del fútbol y tratar de ser una buena persona para que aparte del rendimiento, allí donde estés, la gente que te conozca, se acuerde de ti.