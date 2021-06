Burela pone fin al sueño de Durán Ejido Futsal (8-2)

Durán Ejido Futsal se despide de su sueño de ascender a Primera División este año tras perder el segundo partido de la eliminatoria de repesca ante CD Pescados Rubén Burela FS, que se lleva este play out por un resultado global de 2-0. Los celestes cierran una temporada 2020-2021 en la que rozaron con sus dedos el ascenso a la máxima categoría en una final del play off en la que acabó imponiendo su ley Manzanares Quesos El Hidalgo, que se proclamó campeón de Segunda División ante los almerienses, subcampeones.

Los celestes eran conscientes de la dificultad de revertir el resultado de esta ronda de repesca ante un potente rival que se jugaba la salvación en la competición puntera de la LNFS, pero han luchado hasta el final para tratar de forzar un tercer partido que se hubiese disputado este domingo. No fue posible para los de Óscar García Poveda, que acudían a esta cita en territorio gallego tras caer frente a Burela por 2-3 en El Ejido, lo que supuso su tercera derrota seguida en esta complicado camino hacia la gloria.

De un posible 0-2 al 2-1 en contra para los ejidenses

Pese a que la moral no estaba por las nubes en el vestuario, el plantel celeste no quería desperdiciar su última bala y todos sus miembros se concienciaron a lo largo de la semana que había que dejarse la piel para mantener su esperanza de dar el salto de categoría o, como mínimo, morir con las botas puestas en el intento. Y así fue, por lo menos hasta el 18'. Los del Poniente se adelantaron en el 3' por mediación de Cortés, tomaron la iniciativa y estuvieron muy cerca de hacer el 0-2, pero en un error propio encajaron el empate de un cuadro local que dio la vuelta al marcador de forma abultada antes del descanso con goles de Quintela (12'), Iago Míguez (14', 20' y 20') y Renato (19').

Con el 5-1 en el marcador, a Durán Ejido Futsal no le quedaba otra que jugar de cinco, lanzarse a por todas para tratar de acortar distancias en la segunda parte de un partido en el que pagó muy caros sus minutos de desconexión cuando encajó el 3-1. Nacho Gil, actuando de portero-jugador, hizo el 5-2 en el 26' después de varios ocasiones de los locales, que rozaron un sexto tanto que sí subiría al marcador a falta de siete minutos para el final, obra de Renato. Los almerienses no arrojaron la toalla en ningún momento, pero se toparon en tres ocasiones muy claras con un guardameta local sublime. Y por si el tanteador no estaba difícil ya para los celestes, Álex Diz hacía el 7-2 en el 35' y Quintela el 8-2 en el 36'.