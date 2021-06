Durán Ejido Futsal perdió el primer partido de la eliminatoria de repesca de ascenso a Primera División y tendrá que tirar de épica la próxima semana en el Pabellón de Vistalegre, donde está obligado a vencer el segundo duelo, para forzar el de desempate, también en territorio gallego, y seguir vivo en su lucha por subir ante un complicado CD Pescados Rubén Burela FS que, a diferencia de este sábado, estará acompañado por sus fieles. Los gallegos dieron un mazazo a los locales con tres goles en cuestión de cinco minutos (del 13' al 17') en un choque donde a los almerienses les faltó eficacia.

Los del Poniente almeriense, pese a caer derrotados en la final del play off ante Manzanares Quesos El Hidalgo, por un global de 2-1, afrontaban esta nueva oportunidad de poder dar el salto a la máxima categoría del fútbol sala español muy motivados, aunque también muy conscientes de la dificultad que iban a tener ante un rival como el conjunto gallego, que se jugaba seguir en la 1ª LNFS al haber quedado en una 15ª posición de la tabla que le obligaba a jugar esta promoción. Pero delante los lucenses tenían al actual subcampeón de Segunda División, que iba a darlo todo en su cancha, arropado por 800 seguidores. Así, la contienda por el primer punto de la eliminatoria comenzó muy igualada, aunque Franco, meta local que volvía a ser titular otra vez debido a la lesión de Jesús Gómez, tuvo que estar muy atento en un par de salidas para evitar el 0-1 en los primeros minutos. También tuvo sus ocasiones Durán Ejido Futsal, que tenía muy claro debía ser efectivo si quería imponerse a un oponente de superior categoría.

EL SEGUNDO DUELO Y EL TERCERO, SI ESTE ÚLTIMO FUESE NECESARIO, SE DISPUTARÁN EL VIERNES Y EL DOMINGO QUE VIENE EN PABELLÓN DE VISTALEGRE

Con el paso del crono los locales comenzaron a despojarse de la presión inicial de los gallegos, se mostraron férreos y relativamente cada vez más cómodos en defensa. La tuvieron los celestes en el ecuador de la primera parte, en una buena jugada de Nacho Gil y Cortés que levantó a la grada. Los ejidenses ganaban fuerza, con un Pabellón Municipal de El Ejido entregado a sus jugadores en esta cita histórica para un equipo que en la campaña 2016-2017 estaba en Tercera División y ahora está en plena batalla por ser de Primera. Los de Óscar García Poveda estaban haciendo todo casi a la perfección, pero no mostraron la eficacia de cara al gol que sí tuvo en el 13' Quintela, tras una buena jugada por banda izquierda, y en el 15' Javi Rodríguez en un disparo lejano que sorprendió a Franco y se establecía el 0-2 en el marcador a favor del equipo de la provincia de Lugo, que apretó y sentó cátedra de máxima categoría, la que quiere salvar, con un 0-3 en el 17' obra de Matamoros.

Los del Poniente almeriense saltaron a la cancha en la segunda parte con la mente puesta en hacer su primer tanto para engancharse moralmente al partido, generaron numerosas ocasiones en un acoso y derribo ofensivo que, sin embargo, no fue efectivo ante un Burela excelente en labores defensivas que veía pasar el tiempo con una ventaja cada vez más cómoda en un partido que se rompió a falta de nueve minutos. Lo seguía intentando sin cesar un Durán Ejido Futsal que encontró el 1-3 de la esperanza en el 35', obra de Álex Motos. No arrojaban la toalla los anfitriones, que lo intentaban una y otra vez para tratar de ir a la prórroga pero los gallegos se defendieron con todo ante la presión celeste y, aunque los de Sito Rivera no pudieron mantener su ventaja de dos goles al hacer Motos el 2-3 en el último minuto, sumaron el primer punto de esta eliminatoria.