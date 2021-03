Al Club Deportivo El Ejido solamente le valía vencer y no lo hizo. Los del Poniente almeriense encadenaron su segunda derrota consecutiva, tras caer este domingo frente al Córdoba, y llegará la semana que viene a la última jornada de esta Primera Fase, en la que visitará la Real Murcia, sabiendo que tendrá que jugar la Fase de Permanencia y que ya no tiene opción alguna de pensar en una meta más ambiciosa en esta temporada 2020-2021 que en la de mantener la categoría.

La grada de Santo Domingo volvía a recuperar el aliento de parte de la afición celeste, algo que iba a necesitar, y mucho, un CD El Ejido que apuraba sus opciones de eludir la pelea por no descender ante un potente rival que tenía que defender a toda costa su estancia en puestos de play off de ascenso a Segunda División. Ambos conjuntos se jugaban muchísimo sobre el verde celeste y eso se notó desde el pitido inicial. Los cordobeses avisaron a los dos minutos, en una jugada a balón parado, haciendo lo propio en el 8' el cuadro local en un córner que sacó Dovale pero que no encontró rematador. En el 10', Adri Cova cabeceó un centro de Olavide pero atajó en dos tiempos Edu Frías, que en una salida golpeó sin querer a su compañero Xavi Molina y el central tuvo que ser sustituido en el 18'. Cambio obligado para los de Alfaro, que la tuvieron en el 21'en un mano a mano de Willy que salvaría Wilfred.

Los de Fran Alcoy cerrarán la Primera Fase visitando al Murcia el próximo fin de semana

Los foráneos mostraron más criterio en la elaboración y gozaron de más acercamientos a la meta contraria, aunque sin poner en demasiados apuros al meta de un equipo ejidense que, sin embargo, tuvo la más clara en el 34', en un remate con la zurda algo forzado de Sergio Pérez a pase de Cova al corazón del área. El lateral derecho celeste sería protagonista en la recta final de la primera parte, al hacer falta a Nahuel dentro del área y decretar Rodríguez Carpallo un penalti que transformó Del Moral en el 0-1 cuando restaban tres minutos para el tiempo de descanso. Duro golpe para los de Fran Alcoy, que con este marcador perdían ya cualquier opción de evitar la Fase de Permanencia. Tocaba dejarse más la piel en la segunda parte y tratar de remontar la contienda ante un complicado rival que tiene entre ceja y ceja dar el salto de categoría.

Saltó con más mordiente el CD El Ejido en la segunda parte. No le quedaba otra. Alcoy cambió su sistema a un 4-4-2 y dio entrada a Etxaniz y a Jonxa, por Toni Dovale y Cova. No le sirvió de mucho ante un cuadro cordobesista muy bien posicionado que, sin ser brillante, demostró por qué está en la zona alta de la tabla clasificatoria. Los ejidenses, lastrados por la presión, no podían con un duro rival que cerca estuvo de hacer el 0-2 en el 70' de una contienda en la que ya los de casa, pese a seguir perdiendo por la mínima, debían meter como mínimo dos goles, porque solamente les servían los tres puntos para mantener su esperanza de llegar a la Segunda Fase con la salvación en el bolsillo. No pudo ser posible. Los ejidenses lo intentaron, pero no lograron poner en aprietos a Edu Frías, meta de un Córdoba que tuvo el control del partido en todo momento, sin apretar demasiado la máquina, ante un equipo celeste al que visitaba por primera vez.