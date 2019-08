CD El Ejido, Pulpileño y H. Overa inician la campaña con victoria

Buen comienzo de los celestes (1-0)

Los de David Cabello empiezan el curso con buen pie gracias a un solitario gol de Vicario ante un Torreperogil que puso un ‘muro’ en Santo Domingo

Un solitario gol de José Vicario en la segunda parte dio los tres puntos al Club Deportivo El Ejido en su retorno al Grupo IX de la Tercera División. No lo tuvo nada fácil el conjunto de David Cabello, que debutaba oficialmente en el banquillo ejidense, para quedarse con el botín ante un CD Torreperogil que se limitó a defender, a encerrarse y destruir cualquier intento de fútbol sobre el césped de un Municipal de Santo Domingo cuya grada lució más poblada de lo que se esperaba, teniendo en cuenta el doloroso descenso del pasado curso.

La propuesta futbolística de los almerienses, que mostraron buenas dotes con el esférico, fue superior a la de su rival, aunque estuvieron carentes de ideas en ataque para encontrar huecos en la maraña defensiva de los jiennenses. Por lo menos hasta el 56’, minuto en el que Vicario, a centro de Moreno, vio puerta al poco de entrar al terreno de juego. Con el 1-0, a los visitantes no les quedó otra que reaccionar, pero se toparon con un conjunto celeste muy bien ordenado que no sufrió en todo el partido en defensa y que incluso pudo aumentar su distancia en el marcador en la recta final, pero el luminoso de Santo Domingo no se movería más.

CD El Ejido: Godino, Palomeque, Magdaleno, Carmona, Mora, Joya, Óscar Lozano (Juanmi 83’), Álex Moreno, Fuentes, Diego Gámiz (Vicario 52’) y Juan Carlos (Verdú 72’).

Torreperogil: Pozo, Tomás, Padilla, Sanabria, Sergio García, Miguel Navas, Niza (Ángel 68’), Alfonso (Adri 53’), Pocho (Borja 60’), Javi Quesada y Fran.

Gol: 1-0: Vicario 56’.

Árbitro: Carlos Fernández Moral (Granada). Amonestó a los locales Juan Carlos, Óscar Lozano, Rubén Palomeque y Egoitz Magdaleno. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Javi Quesada y Borja.

Incidencias: Partido de la 1ª jornada en el Grupo IX, disputado en el Estadio Municipal de Santo Domingo ante la presencia de unos 500 espectadores.

‘Hat-trick’ de Santi Bernal y liderato (0-3)

La victoria del Atlético Pulpileño tuvo nombre y apellidos: Santiago Bernal López. El delantero de Mazarrón fue protagonista en el Juan Cayuela al firmar un hat-trick ante el Olímpico de Totana que hizo que los de Sebas López comenzaran el curso 2019-2020 sumando tres puntos. El primero llegó en un remate de cabeza, a centro de Emilio Iglesias, en el 9’, retirándose ambos conjuntos al vestuario con la ventaja mínima para los almerienses.

Tras la reanudación encarriló el triunfo a domicilio el Pulpileño en el 63’, en otro testarazo de Santi Bernal, que firmaría el 0-3 en el 72’ tras una buena jugada de Diego López y Jordan en un duelo que los de Pulpí dominaron de principio a fin.

Olímpico de Totana: Peña, Viña, Juan Martín, (Juanlu 20’), Abraham, Fran Sánchez, Champi, Pascual, Manu, Jonás, (Igors 55’), Miguel y Jaime (Jean 58’).

Pulpileño: Raúl Bernabé, Emilio Iglesias, Alcántara, Diego Ruiz (Manzano 45’), Cubero, Pipi, Santi Bernal (Lee 74’), Diego López, Juan Arcas (Mada 45’), Adri González y Jay.

Goles: 0-1: Santo Bernal 9’. 0-2: Santi Bernal 63’. 0-3: Santo Bernal 72’.

Árbitro: Alejandro Ruiz Guevara. Amonestó a los locales Fran Sánchez, Champi y Manu. Expulsó a Abraham (51’). Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Juan Arcas, Jay Lee y Diego Ruíz.

Incidencias: 200 espectadores.

Darius deja los tres primeros puntos del curso en casa (1-0)

Positivo inicio de campaña para un Huércal-Overa CF que se impuso por la mínima al Plus Ultra en un complicado envite gracias al solitario tanto de Darius en el minuto 44, tras un saque de esquina. Los huercalenses, dirigidos por Fran Marín, comienzan este nuevo curso 2019-2020 con un impulso de optimismo y una alegría ante su gente en El Hornillo.

El choque estuvo muy igualado, pero al filo del descanso los almerienses hicieron subir al marcador un 1-0 que pudo peligrar tras la reanudación, aunque los huercalenses también tuvieron sus opciones para aumentar las distancias en un tanteador que mantuvo la emoción hasta el pitido final.

Huércal-Overa: Javi, Darius, Capel, Cristian, Álex Bautista, Tomás (Raúl Mateo 67’), Bermejo, Francis León, Campanas, Heredia y Michu (Dani Braojos 82’).

Plus Ultra: Vivancos, Domi, Garnes, Sarria, Paco, Luismi, Chema (Andrés 30, y este por Rulo 80’), Julián, Kiki Verdú, Valverde y Álex Rosas.

Gol: 1-0: Darius 44’.

Árbitro: Víctor García Acosta. Amonestó a los locales Christian, Campanas, Bermejo, Heredia, Francis León y Javi García. Por parte visitante vio la cartulina amarilla Dridi.

Incidencias: Partido correspondiente a la 1ª jornada de competición en el Grupo XIII de Tercera División, disputado en el campo de El Hornillo ante la presencia de unos 400 espectadores.