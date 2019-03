Un CD El Ejido “bien de ánimos” para San Fernando, pero con numerosas bajas

Tras la derrota en el Nuevo Colombino (2-0), el CD El Ejido encara su segundo duelo consecutivo lejos de casa, ya que este domingo visita al San Fernando a partir de las 17:00 horas. Según comentaba este viernes Manolo Ruiz, de cara a este choque en tierras gaditanas, “es un rival que conozco perfectamente, al que más he visto en directo. En teoría es un modesto, que partió con la idea de mantener la categoría un año más, pero partido a partido han ido creciendo y, aunque no lo quieren exponer, son un claro aspirante a meterse entre los cuatro primeros, porque así lo dicen sus números. Quizás por su nombre no se le da la relevancia que puedan tener otros clubes de la categoría, pero sin embargo es el mejor del Grupo IV en casa, con cuatro puntos más que el líder. Es un equipo potente y con esa mentalidad lo vamos a encarar”.

El técnico celeste, natural de Jerez de la Frontera, asegura que “los datos están ahí, sabemos su fortaleza en casa pero nosotros tenemos que ir con la idea de sumar los tres puntos. Será difícil, porque ponen mucha intensidad en las disputadas, en los duelos individuales, pero hemos trabajo en ese sentido para que no nos sorprendan en ese tipo de juego. Tenemos que jugar como sea para al final ser prácticos y sumar, porque no nos queda otra”.

Para el mister del CD El Ejido, hay que jugarle “sobre todo conociendo sus virtudes y que no te sorprendan. Hay que igualarles en esa intensidad que ponen y buscando, como todos los equipos tienen, sus puntos débiles. Trato de convencer a mis jugadores de que va a ser una pelea importante, un duelo duro, quizás con poco fútbol y hay que estar adaptado para evitar que nos sorprenda. Nosotros tenemos otras cualidades con las que contrarrestar ese juego directo que hacen ellos”.

Ruiz volverá a tener que hacer una convocatoria con muchas ausencias. “No puedo dar noticias positivas. Seguimos con las mismas bajas por lesión que la semana pasada (Emilio Cubo, Velasco, Alfonso, Sergio Jiménez, Fermín y Vicente) y a esas hay que sumar dos más por sanción, como son Gabri y Jesús Rubio. Contra eso, no nos queda otra que seguir con los que estamos y sacar esto adelante. Estoy satisfecho hasta el día de hoy, con la semana de trabajo y esperemos que lleguemos todos bien al domingo”. Por otro lado, celebra que “es una gran noticia la vuelta de Samu. Es fundamental, además de su implicación nos aporta muchas cosas. Trataremos de tener más profundidad y de finalizar esas opciones de gol”.

En el aspecto mental, admite que ve al equipo “bien anímicamente, porque se trabaja bien, pero es verdad que no nos da para sumar lo que necesitamos. Pero bueno, esto es así, el fútbol son dinámicas. Lo importante es creer en lo que haces y saber que todas, tarde o temprano, cambian”.