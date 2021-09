El CD El Ejido, a por un buen comienzo de curso en Santo Domingo

Siempre se piensa que lo que bien empieza, bien acaba, pero esto es algo que no siempre suele cumplirse, como precisamente sabe muy bien desde el pasado curso un Club Deportivo El Ejido que, pese a ello, desea y está obligado a arrancar de la mejor forma posible el curso 2021-2022, como no podría ser de otra forma. Se inicia una campaña ilusionante para un conjunto celeste que se quedó con un sabor agridulce el curso pasado, al no meterse en la promoción de ascenso a la 1ª RFEF, la nueva categoría de bronce del fútbol español, y finalmente no le quedó otra que luchar por su supervivencia en la Segunda RFEF, la cuarta competición nacional, evitando un descenso que habría sido desastroso para la entidad.

Con nuevas miras y energías renovadas, el CD El Ejido da el pistoletazo de salida a una ambiciosa temporada en su feudo, en un campo de Santo Domingo que tendrá como primer visitante a la UD Alzira, un correoso y muy bien reforzado rival de este Grupo V que no se le va a poner nada fácil a los de Fran Alcoy, que para este envite podrán tener hasta a 2.000 espectadores en la grada animando a un cuadro ejidense en el que la lista de convocados será toda una incógnita hasta una hora antes del partido.

En principio, el técnico celeste tendrá a todos los futbolistas de su plantel disponibles para este estreno liguero en el que los del Poniente esperan comenzar con buen pie, hacerse fuertes en casa y dar la primera alegría a sus seguidores.