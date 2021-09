El CD El Ejido juega con fuego y se quema (1-1)

El Club Deportivo El Ejido arrancó la campaña 2021-2022 en el Grupo V de Segunda RFEF con un empate muy amargo ante la Unión Deportiva Alzira, conjunto al que se medía por primera vez en su historia. Los ejidenses ofrecieron buena imagen pero pagaron caro su exceso de confianza y se quedaron con la miel del triunfo en los labios en su estreno liguero.

Nueve jugadores llegados en el mercado veraniego formaron parte del primer once inicial del curso confeccionado por Fran Alcoy, en el que solamente tuvieron continuidad, en relación a la campaña anterior, el guardameta Godino y el central Checa. Numerosas caras nuevas para un ambicioso proyecto celeste de cara a esta recién iniciada temporada 2021-2022 en la que el equipo almeriense, pese a su falta de rodaje como bloque, no tuvo que esperar mucho para ver puerta. Fue en el minuto 7 cuando el centrocampista vasco Jorge García, que fue un quebradero de cabeza para el rival, inauguraba el marcador a favor de los anfitriones.

El Alzira, pese a mostrarse batallador, no estaba siendo capaz de meterse del todo en el partido ni de ganar terreno ofensivo ante un CD El Ejido muy ordenado que no le concedió nada a los valencianos. No obstante, los del Poniente debían andarse con ojo y no relajarse lo más mínimo, ya que en el 28' el visitante Lado casi sorprende a Godino y rozó el 1-1. Finalmente la contienda se fue al descanso con un cuadro local que jugó con cierta comodidad, aunque sin la tranquilidad de tener una ventaja más holgada, y un conjunto foráneo que estaba obligado a activarse en ataque en la segunda parte si no quería irse de vacío de Santo Domingo.

Los ejidenses juegan el próximo fin de semana en casa del Socuéllamos

Tras la reanudación, los valencianos intentaron enseñar los dientes con un tímido disparo de Nierga en el 50' que se marchó alto. Dos minutos más tarde, Dani Ponz hizo un triple cambio en busca de más mordiente sobre el césped ejidense. Por su parte, Rubi no movería el banquillo hasta el 64', cunado sentó a Higón y dio entrada a Sergio Pérez. En el 72', Montero y Casi debutaron en un cuadro celeste que, pese a no estar pasando demasiados apuros, necesitaba hacer un segundo tanto.

Pasaban los minutos, el duelo se consumía y los levantinos no encontraban la forma de hacer daño a un CD El Ejido que resistía con su mínima ventaja y que en el 85' se vio obligado a realizar otro cambio por lesión de Tena. Se marchó cojeando y aún se desconoce el alcance de su dolencia. Entró Castro, otro jugador que se estrenaba con la elástica ejidense. En los últimos minutos, los de Fran Alcoy achicaron varios balones, pero su oponente no mostraba demasiada capacidad para poder igualar una contienda en la que los de casa, por el corto resultado, estaban jugando con fuego. Y al final, se quemaron. En una jugada a balón parado, en un córner ya con el tiempo cumplido, Roan hacía el 1-1 y el CD El Ejido dejaba escapar dos puntos de su feudo. La próxima jornada los almerienses tendrán que visitar al Socuéllamos, que esta jornada inaugural perdió por 2-0 ante el Atlético Levante.