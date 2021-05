En su mejor momento de toda la campaña, en lo que a resultados se refiere, encara el Club Deportivo El Ejido su visita de este domingo a partir de las 18:00 horas al feudo del decano del fútbol español, un Recreativo de Huelva en horas bajas que ya ha empezado a planificar la próxima campaña en Tercera, categoría que quiere evitar a toda costa un cuadro celeste que tiene opciones matemáticas de poder certificar su objetivo de la salvación este mismo fin de semana, aunque para ello primero debe ganar a los onubenses y que no lo haga el Marbella ante el Recreativo Granada.

Si los almerienses ganan y y no lo hace el Marbella, la permanencia estaría atada para los de Fran Alcoy

Cuatro victorias consecutivas han allanado el camino a los ejidenses hacia una supervivencia que rozan con los dedos pero que aún no se ha materializado de forma oficial. Es por ello que Fran Alcoy pide día tras día que no se bajen los brazos, que no hay nada hecho y que es clave mantener esa firmeza mostrada en las últimas semanas. Y en el Nuevo Colombino no iba a ser menos. Independientemente de la situación del rival, nadie va a regalar nada a un CD El Ejido que, a pesar de su racha triunfal, sigue obligado a vencer esa semana.

Una derrota en un cada vez más ajustado Grupo IV E de Segunda B, metería en aprietos al actual líder, que tiene cuatro puntos de ventaja sobre el cuarto clasificado a falta de tres jornadas, contando la de este domingo, todavía por jugarse. Asi, los ejidenses se han preparado a conciencia para tomarse como una final este choque en territorio onubense, donde el equipo del Poniente, que tras la jornada pasada alcanzaba el puesto 400 en la clasificación histórica de la RFEF, tendrá las ya conocidas bajas por lesión de Palomeque, Wilfred y Tiago Portuga, siendo duda Bryan Zaragoza por una pequeña rotura fibrilar que ya le hizo no jugar el pasado domingo ante el Marbella. Con la quinta victoria entre ceja y ceja, el CD El Ejido desea, como mínimo, dar un paso de gigante hacia la tranquilidad absoluta.

Alineaciones Probables

Recreativo de Huelva: Nauzet, Leal, Morcillo, Dani Molina, Quiles, Diego Jiménez, Cera, Luis Madrigal, Seth, Yaimil y Fran López.

CD El Ejido: Godino, Cova, Jonxa, Checa, Moreno, Sana, Víctor Pérez, Arranz, Sergio, Juanje y Etxaniz.

Árbitro: Pablo Gargantilla Fernández (Extremadura).

Estadio: Nuevo Colombino (18:00).