El CD El Ejido, obligado a salir ya del bache

Con solamente dos puntos obtenidos en las cinco últimas jornadas y tras haber encadenado por primera vez una segunda derrota consecutiva en el presente curso, el Club Deportivo El Ejido afronta la octava jornada de competición en el Grupo V de Segunda RFEF con la necesidad de volver a la senda del triunfo para tratar de salir de los puesto de descenso en los que se encuentra en la clasificación.

En el vestuario celeste tenían claro que no iba a ser una campaña nada fácil, pero no se imaginaban estas negativas cifras en un primer tramo liguero en el que deben cambiar de rumbo si no quieren perder más de vista a los conjuntos de la parte alta, lugar en el que deseaba moverse el cuadro del Poniente almeriense esta temporada. Este domingo, ante otro aspirante a luchar por el ascenso, los de Fran Alcoy tienen la oportunidad de salir del bache, dar un golpe sobre la mesa y recuperar fortaleza y confianza.

Los almerienses vuelven a casa, a un Estadio de Santo Domingo que todavía no ha podido celebrar una victoria de los suyos, ya que el único triunfo que lleva el equipo celeste en su casillero fue como visitante, en casa del Socuéllamos (1-3). El CD El Ejido tratará de estrenar su listado de triunfos como anfitrión en este curso 2021-2022 frente a un histórico, un Hércules CF que llega a territorio celeste en la octava plaza de la clasificación, rozando el doble de puntos que los de Alcoy y con un plantel superior categoría con hombres como Aketxe o Chuli, este último ex de la UD Almería.

Los alicantinos perdieron la semana pasada 0-3 ante el Atlético Levante y tienen ganas de quitarse esa espinita ante un CD El Ejido que no puede esperar más para dar una gran alegría ante su afición y empezar a remontar a nivel clasificatorio.