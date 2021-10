Alcoy: "El CD El Ejido tiene una oportunidad única para cambiar la dinámica"

El Estadio de Santo Domingo será escenario de un CD El Ejido-Hércules que se presenta como muy atractivo, tanto por la necesidad de los locales como por la entidad de los visitantes. “Llevamos sin ganar cinco jornadas y lo necesitamos. El mejor sitio para hacerlo es en tu casa, porque siempre hay más posibilidades y tienes el apoyo de tu afición. Ellos siempre han puesto de su parte y nosotros no les hemos correspondido con un buen resultado”, comentaba este viernes Fran Alcoy, técnico de un cuadro celeste que no sabe lo que es ganar aún este curso como local.

El preparador valenciano tiene claro que “hay que cambiar esa dinámica ya, la de este domingo es una oportunidad única, por el nivel del contrario y la repercusión que puede tener ganar a un Hércules” y sobre todo que “hay que competir a muerte, como si cada segundo fuese el último. Tenemos que ganar porque lo necesitamos. Tenemos que ser fuertes”.

Sobre el rival, al que considera un claro candidato al ascenso, lo define como un equipo que “tiene una plantilla de categoría superior. Ellos aspiran a ser campeones para ascender, aunque hay algunos partidos en los que las cosas no les han salido bien”. Ya avisa que “si ganamos es porque haremos las cosas muy bien, no es de ganarle fácil. Y el fútbol tiene que darnos algo, no todo debe ser adversidad. Hasta ahora nos está quitando y vamos a intentar que por lo menos no nos quite”.

Los celestes, pese a haber sufrido dos derrotas consecutivas, llegan “enchufados” a un partido ante un oponente que “nos va a exigir muchísimo”.