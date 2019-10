El CD El Ejido quiere ser más convincente en casa

El CD El Ejido inicia este domingo un duro tramo del calendario en el que tendrá que afrontar tres duelos en siete días. El primero será ante el Torredonjimeno este fin de semana, el jueves toca visita a Antequera y tres días más tarde los celestes recibirán al Maracena. "Una semana dura. Esperemos que los resultados sean favorables para nosotros", comentaba este viernes en rueda de prensa David Cabello.

El Poli Almería, sin su ‘pichichi’ El Poli Almería encara la décima jornada de competición con la mente puesta en cerrar la mala racha de tres derrotas consecutivas que le ha llevado a colocarse a un solo punto de los puestos de descenso en la tabla clasificatoria. Los rojiblancos reciben este domingo, a partir de las 12:00 horas, a un durísimo Antequera que llega a tierras almerienses como quinto clasificado, a solamente un punto del CD El Ejido (cuarto). No cabe duda de que será un hueso muy duro de roer para un histórico conjunto capitalino que sigue sin saber lo que es ganar como anfitrión desde su exilio en Viator. Los de Álvaro García Búrdalo tratarán de dejar de ser el peor local del Grupo IX y deberán hacerlo sin Kevin, su pichichi, que será baja ante los malagueños por sanción.

El técnico del cuadro del Poniente se centró en el primer escollo, un cuadro jiennense al que no considera como uno más, "es un grandísimo equipo, que está cerca de meterse en puestos de play off. Tiene una gran plantilla y nos lo va a poner bastante difícil". Pese a la buena racha de tres victorias consecutivas, no quiere excesivas confianzas, ya que "ellos saben que vienen este domingo (17:00) a visitar a un equipo que está en un buen momento, que acaba de ganar al líder en su casa. A cualquier rival, además, le motiva jugar ante el CD El Ejido".

A Cabello le está gustando la progresión de su equipo, "los jugadores se han soltado, estamos muy contentos con el trabajo. Para el espectador es un fútbol vistoso. Esta racha nos ha dado tranquilidad y esperemos que los aficionados puedan disfrutar de una victoria este fin de semana". El preparador celeste, que contará con todos su efectivos a excepción de Joya ante el Torredonjimeno, destaca que "el jugar en Santo Domingo para nosotros tiene que ser una motivación extra, al igual que para nuestros aficionados. Vemos y notamos que cada vez la gente está más con su equipo y eso es de agradecer" y espera que el CD El Ejido pueda "ofrecer en casa la imagen que ofrecemos fuera".