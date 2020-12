García Sanjuán: “Este duelo puede marcar nuestras aspiraciones”

El técnico del CD El Ejido habló este viernes sobre la situación que se dará en Santo Domingo, en cuyas gradas no habrá público por el protocolo contra la COVID-19: “Esperemos que sea para bien, para bajar esa curva de contagios. Espero que nos puedan ver de otra manera nuestros seguidores y podamos darle una alegría”. García recordaba que el punto obtenido en casa del Sevilla Atlético “nos sirve si lo hacemos bueno este domingo”, aunque no será nada fácil ante un potente Linares frente al que los celestes tendrán algunas bajas de nuevo. “Etxaniz no estará, veremos si no tenemos que esperar para la vuelta de enero y no forzar. Sergio Pérez entre algodones, Cristian no ha entrenado algunos días, Gianni volvió al trabajo este viernes... Tenemos gente con problemas, pero ya decidiremos qué equipo jugará ante el Linares”, comenta el míster. Del cuadro linarense cree que “es un equipo similar al nuestro, con jugadores de buen nivel. Viene en buen momento, con la flecha hacia arriba. No salen a especular”, por lo que sabe que será un partido “complicado” y “clave”, ya que “te va a marcar para bien, para dar el salto a los puestos de cabeza y aspirar a más. El primer tercio de la temporada ya estaría pasado y de ganar estarías en una zona de arriba cómoda, que te podría cambiar los objetivos”.