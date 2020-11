No lo van a tener nada fácil los del Poniente almeriense ante un oponente que llega crecido tras ganar 1-2 al Córdoba en la que fue su primera victoria de la campaña , el pasado fin de semana. Sanjuán, técnico del equipo celeste, tendrá que realizar cambios en algunas posiciones por lesión. A las ya conocidas bajas del delantero Etxaniz , que estará ausente aún dos semanas más, y el centrocampista ofensivo Sergio Pérez , que todavía no está en condiciones pese a haber vuelto ya a entrenar con el grupo, podrían unirse las del guardameta Arco , que ha pasado por un proceso febril, Ulisses , que se retiró tocado de la sesión matinal del viernes, y Cristian Moreno , que también está entre algodones, por lo que el preparador maño no descarta llevar a varios canteranos.

García Sanjuán: “Este filial te puede armar un lío en cualquier momento”

Con siete puntos en su casillero, el CD El Ejido está a la misma distancia del líder que del colista, a tres puntos. Sobre esta situación clasificatoria habló Tito García Sanjuán, que aunque reconoce no fijarse en la misma, sí que destaca que “el tiempo nos está dando la razón, ya dijimos que iba a ser una competición muy igualada. Lo tenía muy claro”. Sobre el complicado rival de este domingo de su equipo, el técnico celeste comentaba que “este es un filial típico, con gente muy joven, incluso con varios chavales en edad juvenil que están yendo hasta con el primer equipo. Te pueden armar un lío en cualquier momento”. Para el maño, una de las claves en tierras hispalenses será que “tenemos que hacernos fuertes defensivamente. Es un equipo con muchísimo talento. Con espacios te puede generar mucho, así que trataremos que tengan pocos para participar”. García Sanjuán no tiene duda y asegura que “estamos preparados para competir el domingo y estoy convencido de que el equipo lo hará y dará la cara en Sevilla”. En relación a las posibles bajas, afirma no tener “un once claro. Hay cuatro jugadores (Arco, Moreno, Sergio Pérez y Etxaniz) que no han estado entrenando y que son fijos en el equipo, pero si no están entrarán otros porque tenemos efectivos preparados para ello”.