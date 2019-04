El CD El Ejido sigue vivo (2-0)

Recuperó su espíritu competitivo el Club Deportivo El Ejido cuando más lo necesitaba. Lo hizo para imponerse al UCAM Murcia y poder seguir vivo en su lucha por una permanencia que, pese a estar difícil, va a pelear hasta el último suspiro de una temporada en la que, de mostrar en partidos anteriores las ganas mostradas ante los universitarios este sábado, seguramente los ejidenses no tendrían el agua al cuello en estas últimas semanas de la competición.

Saltó al terreno de juego el cuadro ejidense mostrando una gran verticalidad. No le quedaba otra, dada su crítica situación clasificatoria. Los celestes plantaron cara y compitieron de tú a tú a uno de los gallitos, también obligado a ganar para no descolgarse de la lucha por alcanzar el play off. A los siete minutos tuvo la primera ocasión destacable el equipo local, en un disparo de Álvaro González, muy activo en ataque desde el pitido inicial, que paró sin problemas Parreño. Segundos más tarde, el onubense aprovechó un fallo defensivo para tratar de sorprender, pero tampoco tuvo fortuna con su disparo. Estaba muy entonado el conjunto del Poniente, que volvía a tener a un equipo técnico debutante en el banquillo. El cuarto del presente curso.

La grada de Santo Domingo, que presentó posiblemente la peor entrada de toda la temporada, entonó el "¡Sí se puede!"

Con el paso de los minutos, pese a que seguía siendo el CD El Ejido el que llevaba la iniciativa, no sin sufrir en algunas contras de los murcianos, el juego empezó a perder intensidad y se volvió tedioso durante un buen tramo. Destacó un disparo de González en el 24’. Y poco más. No estaba fino el UCAM Murcia, que parecía no querer arriesgar lo más mínimo. Sin embargo, en la recta final de este primer período, el partido volvió a coger pulso acelerado. En el 31’, Corral probó suerte con un tiro lejano que se marchó muy alto. Se precipitó el de Alicún de Ortega, que tuvo la más clara en el 34’, tras recibir en casi en el corazón del área un buen pase de Alfonso. Corral, de nuevo, la mandó por encima del larguero. La actitud de los celestes, por suerte, estaba siendo muy distinta a la de los dos partidos anteriores, algo que invitaba al optimismo para una decisiva segunda mitad.

Los del Poniente se ponen a tres puntos de la zona de salvación y a dos del ‘play out’

No dio demasiado trabajo a Aulestia el conjunto murciano tampoco en una segunda mitad en la que los de casa, muy ordenados en labores defensivas, veían pasar los minutos con un cero a cero en el luminoso, que se les quedaba corto, dadas sus urgencias. Saltó al terreno de juego Artiles, para dar refresco al ataque ejidense, y poco después Jesús Rubio. La grada de Santo Domingo necesitaba activarse y lo hizo en el 74’, cuando Álvaro González cazó un buen pase en largo, se marchó por fuerza y velocidad de su marcador y se metió en el área murciana para encarar a Parreño y batirle con un potente derechazo. De nuevo, el de Huelva, como ya hizo ante el Linense, se convertía en el gran salvador de su equipo.

Más de cara se pusieron las cosas para el cuadro celeste cuando el colegiado decretó un penalti en el 80’ que se encargó de transformar Tomás. Antes de ejecutarlo, Cristian Galas vería la segunda amarilla y el UCAM Murcia se quedó con diez frente a un CD El Ejido que se dejó la piel y que sigue muy vivo en la batalla por la supervivencia.