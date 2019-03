El CD El Ejido, en una situación alarmante

El Club Deportivo El Ejido cayó en su visita al feudo del Talavera de la Reina y encadena quince jornadas sin saber lo que es ganar, una mala racha que le está llevando a hundirse cada vez más en la zona de descenso. Los del Poniente, en una situación cada vez más complicada, perdieron su primera final en la lucha por la permanencia y no tienen margen de error alguno para las ocho que les quedan por delante.

No le valía otra cosa que no fuese el triunfo a los celestes, que no querían ver como la zona de permanencia se alejaba más aún. Concienciados de la importancia del choque en tierras toledanas, saltaron al terreno de juego para disputar la primera de las nueve finales que le quedan hasta final de temporada, pero a los cuatro minutos se llevaron un duro golpe. Víctor Andrés adelantaba a los talaveranos con un tempranero gol que ponía ya el encuentro para los almerienses muy cuesta arriba. Y peor se les pudo poner en el 9’, con un disparo de Espinar que se marchó a pocos centímetros de la meta ejidense.

Los de Manolo Ruiz tenían que reaccionar. En el 19’ comenzaron a llegar con cierta timidez al área rival, pero fueron los locales los que seguían generando con más claridad. Laerte tuvo una gran oportunidad en el 34’, pero atajó el esférico Aulestia. También se luciría Gianni bajo los palos de la portería local en el 54’ para evitar el empate. Apretaba un CD El Ejido que ya había movido ficha en el banquillo. Saltaron Kiu y Sergio Jiménez, protagonizando el asiático un buen centro que remató Yannis en el minuto 60 y que acabó en saque de esquina. No fallaría en el 72’ Cristian Fernández, que impuso el 2-0 en el marcador y acabó prácticamente con todas las esperanzas de los celestes, que se quedaron con diez en el 84’ al ver la segunda amarilla Molo, jugador que dos minutos antes pudo recortar distancias en el remate de un córner que se fue al larguero.