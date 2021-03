El CD El Ejido cayó derrotado por 0-1 ante el Córdoba y vio como sus opciones de eludir la Fase de Permanencia se esfumaban sobre el césped de Santo Domingo. Tras este tropiezo en casa, Fran Alcoy analizaba la contienda diciendo que "entiendo que faltó meter alguna de las ocasiones que tuvimos y no conceder un gol, en un penalti que es evitable. Creo que hicimos suficientes méritos para haber marcado, pero en líneas generales fuimos el equipo que más lo intentó, en busca de la victoria pero el detalle del partido ha caído de su lado".

El técnico valenciano del conjunto ejidense destacaba que "acabamos jugando con todo lo que teníamos, con el Córdoba encerrado en su área y achicando agua como podían, pero no tienes que equivocarte en tu área como nos equivocamos nosotros en la jugada del penalti y además tienes que tener acierto en el área contraria que no tuvimos".

No sirvió de nada el esfuerzo que realizó el cuadro del Poniente almeriense sobre el césped ante un rival que aspira al ascenso, por lo que Alcoy recalcaba que "en el fútbol se valora lo conseguido, pero muchas veces no va acorde con lo merecido. El fútbol no nos dio nada en este partido, nos ha penalizado mucho". También afirmaba que, pese al duro palo, "a partir de ahora empieza una nueva liga de nueve partidos para nosotros, pero no estamos en mala predisposición para abordarla. Esto va a ser largo, como ya sabíamos. Hay que intentar que de los ocho equipos no seamos de los cinco últimos. El equipo se ha dejado la vida, no se le puede reprochar nada. Los jugadores han perdido la posibilidad de poder estar en Primera RFEF y no están bien, pero el fútbol va de esto, de caer y volverte a levantar".

Los celestes cerrarán la Primera Fase ante el Murcia el próximo domingo y después abrirán la de Permanencia, en la que el CD El Ejido va a necesitar todo el apoyo posible de sus fieles. "La afición ha estado de diez, animó al equipo durante toda la semana también desde redes sociales y así tienen que estar en los partidos que nos vienen que serán más trascendentes", indicaba Fran Alcoy para finalizar.