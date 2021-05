El Club Deportivo El Ejido pondrá fin este domingo a un curso 2020-2021 en el que ha logrado salvar la categoría, objetivo que se convirtió en su prioridad desde el ecuador de la competición tras su irregular caminar liguero. Los deberes importantes, los clasificatorios, ya están hechos por suerte para los ejidenses, pero aún les queda superar una prueba en la que se ganó un suspenso claro la pasada semana ante Las Palmas Atlético. Relajado al verse ya salvado, el cuadro almeriense dio una mala imagen en su despedida de Santo Domingo y ahora tratarán de sacarse esa espinita en el feudo del CD Marino.

Los de Fran Alcoy no podrán hacerlo en casa ni ante su gente, pero buscarán despedir la campaña con una victoria fuera que les permita irse con buen sabor de boca a unas vacaciones que el técnico valenciano no quiere que sus jugadores empiecen en Tenerife. El preparador celeste ha apretado las tuercas a los suyos para activarlos y recordarles que es un partido oficial, que hay que competir y sumar los tres puntos para acabar en la primera plaza del Grupo IV E en el que su rival de este domingo es colista y tampoco se juega nada de importancia.

Alcoy tendrá la duda hasta última hora de Bryan Zaragoza, que ha estado entre algodones

Los locales, descendidos, harán lo posible por decir adiós con triunfo a Segunda B y agradecer el apoyo de su afición, pero se toparán con un CD El Ejido que les endosó un 4-0 en el templo celeste y que no llegará muy cansado del viaje al pernoctar en territorio tinerfeño desde el sábado. Para esta contienda ha viajado toda la primera plantilla de la entidad del Poniente, a excepción de los lesionados Wilfred y Tiago Portuga, pero Alcoy mantendrá hasta última hora la duda de Bryan Zaragoza, que ha estado entre algodones a lo largo de esta semana y no se sabe si llegará en condiciones para tener minutos. Al once, que podría tener más cambios de lo habitual, volverá el central Checa tras cumplir la pasada jornada su partido de sanción.

Alineaciones Probables

CD Marino: Ángel Galván, Niky, Javi Saavedra, Amad, Rodrigo Rivas, Ndiaye, Anaba, Fede Olivera, Ekangamene, Alemán y Moussa.

CD El Ejido: Godino, Cova, Jonxa, Checa, Cristian Moreno, Sana, Víctor Pérez, Arranz, Sergio Pérez, Juanje y Etxaniz.

Árbitro: Manuel González Campo (Castilla-La Mancha).

Estadio: Antonio Domínguez (12:00).