El CD Húercal confirma su escalada a Tercera

Llegan buenas noticias para el CD Huércal, cuyo primer equipo de fútbol sala militará la próxima campaña en el grupo XVIII de Tercera División después de no poder hacerlo el anterior curso ante la falta de apoyos económicos, a pesar de que también habían finalizado el torneo doméstico en ocupando el liderato. Un salto que no se pudo materializar aquella vez al no disponer de unos 18.000 euros exigidos como garantía para competir en el cuarto escalafón nacional.

En la temporada que acaba de consumarse hace unas semanas hubo que esperar al caer por un global de 15-9 frente al Patín Bar jienense en la fase de ascenso de la zona oriental andaluza, si bien el encuentro de ida concluyo en empate con un carrusel de goles como muestra el 7-7 del tanteador.

Los verdiblancos ocuparán plaza en una categoría de la que se cae el CD AA. VV. San Antonio, que había concluido la temporada en sexta posición, al no presentar su inscripción, según apunta el medio de comunicación especializado en fútbol sala andaluz Futsalsur. Con la confirmación de su ascenso llegan al cuarto escalafón los campeones provinciales de Jaén (Bar Patín), Granada (UD Monachil), la propia Almería (CD Huércal) y Málaga (Málaga CF Futsal), este último fue vencido por los de la provincia de la Alhambra en su eliminatoria.

Un premio que confirma la gran temporada vivida por los huercalenses comandados por el dúo formado por Pepe Martínez y Juan Antonio González en la segunda campaña de la sección, que a nivel provincial primero se impusieron en el campeonato regular con solvencia, saliendo triunfadores en 16 de sus 18 duelos disputados. Con 48 puntos en su haber aventajaron en 12 al segunda clasificado, Géminis FS, y en 13 al tercero, CD Legalize FS. Más tarde, el 15 de junio, se proclamaron campeones de la Copa Federación al ganar por un apretado 3-2 al que había sido su principal perseguidor en Liga. Dos escuadras que habían tenido que sufrir para superar las semifinales ante el CD Vícar, los capitalinos, y contra el CD Kiosco Luis Marín, los verdiblancos.

Una Tercera División en la que no tendrán que medirse con uno de los conjuntos más rocosos que han pasado por el grupo en los últimos años como es el filial del Jaén Paraiso Interior. Los amarillos fueron capaces de hacer valer el 0-3 del choque de ida frente al CD Dos Hermanas FS, consiguiendo escalar a Segunda División B a pesar de perder 3-5 en el encuentro de vuelta celebrado en La Salobreja.

Además, el gran año competitivo también lo confirma la tabla de goleadores de la Segunda Andaluza, donde el máximo artillero ha sido Jorge Luis López del CD San Luis Atlético con 34 tantos, siguiéndole el miembro verdiblanco Manuel Cruz con 32 dianas en su posesión. Asimismo, otro jugador perteneciente al cuadro del Bajo Andarax se cuela en el top 5 de máximos goleadores, cosechando la cuarta plaza David Delgado al introducir la bola en la meta rival en 26 ocasiones.