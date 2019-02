El CD Huércal vuelve a ascender

El Club Deportivo Huércal de Almería confía en que a la segunda vaya la vencida. El conjunto de franjas verticales blancas y verdes logró el ascenso la pasada semana con unos números que han rozado la perfección: trece victorias y una derrota, a falta de cuatro jornadas para que acabe la competición. De esta manera, con catorce puntos sobre el segundo clasificado, el equipo huercaleño cantó un merecido alirón, que la campaña anterior fue agridulce a nivel provincial.

¿El problema? Como en tantos clubes, la economía. La temporada pasada también quedó campeón de la Segunda Andaluza y logró el ascenso automático a Tercera División (anteriormente se jugaba promoción de ascenso, pero la Federación cambió la normativa). Aunque se celebró con jolgorio, ni el club ni el Ayuntamiento pudieron afrontar los más de 18.000 euros que se piden como aval para poder competir en la categoría nacional y hubo que vender la plaza.

Fue una decisión dolorosa, que no provocó que el conjunto se desmantelara ni que dejara de intentar el ascenso de categoría, algo merecido deportivamente. Con cambio en la parcela técnica, a la que llegaron Pepe Martínez y Juan Antonio González, el CD Huércal de Almería lo ha vuelto a hacer: no sólo ha revalidado el título, sino que encima lo ha hecho con mejores números y con tiempo suficiente como para que las empresas y el consistorio echen una mano para que el nuevo ascenso no caiga en saco roto. No se lo merece un conjunto formado íntegramente por jugadores almerienses, que están demostrando ser de lo mejor a nivel provincial.