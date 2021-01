Por segunda vez en lo que va de temporada, los jugadores ahorradores se han visto afectados por contacto COVID-19 durante un partido de la Superliga, después de haber jugado en Palma en la primera vuelta y este domingo en Soria, al poco de comenzar la segunda. Curiosamente, ambos choques se perdieron en el tie-break, pero mucho más lejos de lo deportivo está la secuela que dejan. Allá por el mes de diciembre se aplazó el siguiente encuentro tras Son Moix, que medía a Unicaja Costa de Almería con el CV Teruel, gracias a la aceptación del club aragonés a la petición almeriense. El equipo frenó en seco y a los pocos días apareció como único positivo el de Colito, teniéndose que jugar contra Santanderina y Arenal Emevé fuera, y frente al referido Teruel y Guaguas en casa, sin opuesto nato. A la espera de la visita de este sábado, en esta ocasión, de Conectabalear CV Manacor, se produce otro frenazo en seco.

Este encuentro, correspondiente a la vigésima jornada de la fase regular de la SVM, iba a ser durísimo en condiciones normales, y ahora se suma que la plantilla no va a entrenar hasta, como mínimo, el jueves por la tarde, eso si no se produce ningún contratiempo a modo de positivo por coronavirus. Huelga decir que se entraba en el último periodo preparatorio para la ya inminente Copa del Rey, que comienza el viernes día 5 en Las Palmas de Gran Canaria, con viaje previsto el miércoles día 3 y entrenamiento ‘adjudicado’ el jueves a las 14.10 horas en el Centro Insular de Deportes. Así, la mala fortuna vuelve a ser otro complicado obstáculo para las metas deportivas de un grupo que, de modo ‘indirecto’ en el desarrollo de su trabajo, se ha expuesto al virus directamente, con un mensaje de aliento desde el club a Folguera.

El protocolo COVID se activó inmediatamente una vez sabida la noticia del positivo de su exjugador a las pocas horas de haber regresado a Almería, y se determinó extremar las precauciones, mascarilla incluida en las sesiones de pista y gimnasio de martes y miércoles. Bajo las directrices del servicio médico, a sabiendas de que no había síntomas en ningún jugador de la expedición, se diseñó el plan de acción, pero la plantilla hizo saber su preocupación ante la grave situación sanitaria también fuera del ‘recinto burbuja’ del Moisés Ruiz y el club suspendió, atendiendo a lo que se le había transmitido, toda actividad deportiva. Acto seguido, recomendó a todos los jugadores permanecer en aislamiento domiciliario a la espera de la realización de las pruebas PCR, lo que se hará este jueves por la mañana en las dependencias del Hospital HLA Mediterráneo, estrecho colaborador de la entidad blanquiverde.

El Club Voleibol Unicaja Costa de Almería quiere comunicar que, en este momento de incertidumbre para toda la sociedad, con la entrada además en vigor del cierre de la actividad no esencial en gran parte de la provincia, la salud es lo primero, y por ello se ha dado una respuesta rápida al temor que los jugadores puedan tener. Así, se ha parado del todo la progresión de rendimiento que conduce a uno de los principales objetivos de la temporada, pero ni la Copa del Rey, ni ningún otro título, se antepondrá a la seguridad de la plantilla y del cuerpo técnico, jamás. Eso sí, cabe destacar que se había preparado todo para poder continuar con los entrenos, bajo la supervisión médica, y se daban todas las garantías ya no solo por parte del club, sino de la Diputación de Almería como modélica gestora del Moisés Ruiz. Si ni con esa certeza los jugadores se sienten seguros, se para, tal y como así se ha hecho.

Ningún integrante de la expedición ahorradora desplazada para disputar el clásico contra Río Duero Soria ha desarrollado síntoma alguno, mientras que se está a la espera de la prueba realizada a Ignacio Sánchez, que no viajó por precaución y que se apartó del grupo al sentir cierta fatiga sospechosa de ser sintomática de COVID. Todos pasarán por el Hospital HLA Mediterráneo este jueves y se espera la vuelta al trabajo esa misma jornada, a dos días de la visita de un equipo ‘copero’ como es Conectabalear CV Manacor. Complicado adversario este sábado, la preparación no va a ser la deseada, como evidentemente también se acudirá a la Copa del Rey tras otro tropiezo tan reciente en la planificación del equipo como este. A día de hoy, no se pasa por la cabeza de nadie del club que no se pueda disputar el título. De haber algún positivo, está claro que la participación de Unicaja estaría en el aire.

Si eso fuese así, también quedaría aplazado, evidentemente, el encuentro de este fin de semana frente a los manocorenses, si bien nada hace indicar por ahora que sí hay brote en la plantilla. El club ha insistido en dejar claro que su protocolo es el correcto, que funciona muy bien, que las dos veces que ha pasado esto se ha debido a contacto con rivales, esto dicho sin criminalizar a nadie, porque nadie está libre de contagiarse, y que ha respondido al temor expresado por sus jugadores con una acción contundente. Además, ha querido mandar un mensaje de aliento a todas las empresas que se ven obligadas a cerrar desde este miércoles, así como a todos los trabajadores afectados por esta medida, y un ruego a todos de responsabilidad para que esto acabe cuanto antes, y lo haga sin el coste de más vidas.