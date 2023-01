Cabello: "Hay Álex Escardó para rato"

David Cabello ha aprovechado la rueda de prensa de este jueves, previa al encuentro ante el Atlético Sanluqueño, para salir al paso de los rumores de una posible venta de Álex Escardó, pichichi del conjunto ejidense con media decena de goles: "Yo no soy nadie para hablar de los pensamientos que tenga Álex, su agente o familia. A día de hoy con nosotros nadie ha hablado del tema. El chico está con la cabeza puesta en este proyecto. La pasada semana tuvo un pequeño percance, lo tuvimos apartado para que no hubiese lesión. Mando un mensaje de optimismo e ilusión a la afición".

El preparador celeste asegura que van a hacer un esfuerzo para que no se marche ningún pilar "Vamos a intentar mantener a los jugadores importantes de esta plantilla. Si viene alguien con poder adquisitivo que pague la cláusula, no podemos hacer nada. Para eso se rubrica un contrato a principio de temporada, con unas cláusulas. A día de hoy puede estar totalmente tranquila la afición de El Ejido porque hay Álex Escardó para rato".

En el apartado de altas, Cabello ha realizado una valoración de la incorporación de David Castro: "Es un jugador más posicional, un mediocentro retrasado, con muy buena salida de balón. Siempre da criterio y juega hacia adelante. Nos va a dar experiencia y saber estar en muchos momentos en los que se necesita tranquilidad y pausa. Sabe llevar los tiempos del partido. Es un futbolista que nos puede aportar muchísimas cosas. En breve estará con nosotros y poco a poco veremos su mejor versión".

El mediocentro astigitano no será la única entrada en esta ventana invernal: "Si viene alguien más es para mejorar. El mercado invernal es muy peculiar, hay que tener mucha paciencia. Si se hacen movimientos, que sean para mejorar, no hacerlos por hacerlos. Llevamos un trabajo de cinco meses que no se puede tirar por tierra. Los que vienen se tienen que adaptar al grupo que lleva trabajando. Lo que traigamos tiene que conocer nuestra idea y que haya trabajado en ese contexto. Hay otros equipos de superior categoría o de la misma ofreciendo buenas cantidades por los chicos. Les hace replantearse la situación".

El próximo reto será el domingo, a las 12:30, ante el Sanluqueño. El conjunto gaditano, que viene de perder en Antequera (2-0) es cuarto clasificado, con 26 puntos, procedentes de siete triunfos y cinco empates: "Es un rival que en casa se hace fuerte [tercero mejor en su feudo, con cinco triunfos, dos empates y sólo una derrota]. Sus primeros minutos siempre son buenos, se ponen a menudo por delante. Tendremos que tener todo estudiado y controlado. Será un partido de tú a tú, donde el rival querrá hacerse dueño del esférico desde un primer momento".

Los almerienses buscan enlazar tres encuentros puntuando por primera vez en la temporada tras empatar en Lepe (2-2) e imponerse el pasado domingo al Betis Deportivo (1-0): "Fue un alivio tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico. Algunas veces hemos salido con buenas sensaciones, pero con un resultado adverso, lo que hace daño. Por fin volvimos a la senda de la victoria en casa, donde nos tenemos que hacer muy fuertes en la segunda vuelta, intentando que no se escapen puntos. Ya que en casa no ganábamos, teníamos que sacar puntos fuera sí o sí. Ahora lo hacemos sin esa ansiedad".