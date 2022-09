Cabello: "Posiblemente haya bastantes cambios de cara al domingo"

El Poli El Ejido visita en la matinal del domingo (12:00 horas) al Cartagena B, actual farolillo rojo. El cuadro murciano apenas ha sumado un punto de doce posibles, con un gol a favor y cinco en contra. Sin embargo, David Cabello ha avisado del peligro de los de Pepe Aguilar: "Nos enfrentamos a un buen rival, que hace muchísimas cosas bien, diferentes al resto. No lo va a poner bastante difícil. Es un grupo de chicos que aún no ha podido conseguir la primera victoria, está deseoso y sabemos la dificultad que tiene. Da gusto verlos, está muy bien trabajando, acciones a balón parado y ataque organizado, incluido".

El técnico celeste es consciente de que buena parte de los tres puntos estará en quién se haga con el control del esférico: "Va a ser un partido complicado en un buen escenario. El jugador se tiene que sentir cómodo. Los dos equipos queremos ser protagonistas a través del balón. Veremos a ver quién es capaz de hacerse con él". Cabello moverá su alineación en Cartagena, apuntando la entrada de efectivos que apenas han tenido protagonismo: "Posiblemente haya bastantes cambios de cara al domingo, con jugadores que aún no han participado para mostrar lo que hacen en el día a día". Una de las novedades será la del joven Meireles, que ocupará la portería tras la sanción de Godino el pasado domingo.

En esa línea el preparador celeste ha destacado que no tiene en mente ningún once tiempo para la pretemporada: "No, no lo tengo claro. No es un once tipo. Hay jugadores que están en un buen momento de forma y vamos a aprovecharlo. Hay quienes están esperando su oportunidad, que hasta el momento no la han tenido. En las próximas jornadas irá sumándose gente porque están muy preparados y quieren mostrarse ante el entrenador y a la afición". El técnico nacido en tierras alemanas busca la participación de toda su plantilla: "No me gustaría que se catalogase como un once, espero que así no sea. Si no, habré hecho un mal trabajo. Quiero una plantilla equilibrada y ajustada, la temporada es muy larga. Todos los jugadores que hay actualmente son muy importantes".

"Estoy muy contento con el trabajo, pero cabreado con los puntos. Soy ambicioso, no me conformo con cualquier cosa"

A pesar de haber logrado apenas un triunfo en las cuatro jornadas ligueras disputadas hasta la fecha, Cabello considera que su equipo está realizado una buena labor, pero no correspondida con los resultados, lo que él busca: "Estoy muy contento con el trabajo, pero cabreado con los puntos. Soy ambicioso, no me conformo con cualquier cosa. Me gusta ganar siempre, pero no de cualquier manera. Ya que en casa no pudimos darle esa alegría a la afición, vamos a intentarlo esta semana. Yo pedía que se acercase a Santo Domingo para ofrecerle un buen espectáculo y se fueron con ese mal sabor de boca".

Para finalizar, el entrenador del Poli El Ejido vuelve a avisar del peligro del rival: "Sus resultados en las cuatro primeras jornadas no se ajusta a lo que se ha visto en el terreno de juego. Tiene muchísimas variantes, con chicos que participan con el primer equipo. Hasta última hora no sabremos si pueden actuar esos jugadores diferenciales. Independientemente de los jugadores que tenga, hace buenas cosas en el terreno de juego y si no estamos preparados para ello, pasaremos una mala mañana. Estamos en la cuarta jornada. Si ahora mismo descartamos a alguno o pensamos que algún rival es más fuerte o débil que el resto, estamos totalmente equivocados. Todos los equipos están en fase de crecimiento, tienen su mejora y la igualdad va a ser máxima hasta final de temporada".