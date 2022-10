Cabello alza la voz por los arbitrajes al Poli: "Nos están perjudicando"

Una tormenta perfecta ha llevado al Poli El Ejido a los puestos bajos de la clasificación cuando prácticamente se ha finiquitado un cuarto de la liga. Tres derrotas consecutivas, cosechadas las dos últimas en los respectivos tiempos de alargue de los partidos, lastran la moral de un vestuario que, pese a su mala situación, sigue creyendo a pies juntillas en que el sol va a salir más pronto que tarde. Y uno de los elementos de dicha 'tormenta', tal como recalca el entrenador David Cabello, y lo hace además con contundencia, es el factor arbitral, que a su juicio está siendo muy perjudicial para el equipo celeste.

"No se puede entender, y no me he quejado nunca, lo que ocurrió con la jugada del gol. Estamos en muy mala situación y los árbitros no son determinantes, pero sí están castigando mucho a día de hoy a nuestro equipo", sostiene Cabello, quien asegura que "lo estamos viendo partido tras partido. En el anterior partido el rival se tiraba al suelo continuamente y, si gritaba, pitaba falta y mostraba tarjeta amarilla. Acabamos todos los partidos con un montón de tarjetas y la gran mayoría no son ni falta. Todas las transiciones que intentábamos en la segunda parte eran cortadas y en ningún momento el árbitro actuó con el mismo rasero", incidiendo en que es una situación que no es aislada, sino continuada en el tiempo.

"El condicionante de los árbitros a día de hoy es bastante gordo. Se equivoca en contra del Poli El Ejido en una gran mayoría de ocasiones y esto cansa"

"Esto te va condicionando, te va mermando mucho y haciendo daño", expone Cabello, que se pregunta, al hilo, si es que "ellos (en referencia a los árbitros) mirarán la clasificación y verán que al equipo que menos daño se le hace es a este, que va abajo". Sin pelos en la lengua, el entrenador defiende que "el arbitraje está muy alejado de lo que que requiere una categoría como la Segunda RFEF. Lo digo así de claro, nunca me quejo ni es una excusa: vamos con 4 puntos porque no somos capaces de ganar, pero el condicionante de los árbitros a día de hoy es bastante gordo. Se equivoca en contra del Poli El Ejido en una gran mayoría de ocasiones y esto cansa". FInalmente, el objetivo del preparador, quien, en efecto no suele hablar de las actuaciones arbitrales, es que "por lo menos se nos escuche y que se valore este tipo de acciones que se dan día tras día".

¿Y cómo mastica el vestuario la situación?

"Estamos fastidiados por haber perdido, pero tranquilos. Tenemos un reto por delante muy importante. Yo a nivel profesional no he vivido esta situación nunca y me marco como un objetivo claro el de querer crecer, mejorar y sacar esta situación adelante. Es un reto muy bonito, a pesar de la clasificación, el que tenemos todos por delante, y estamos convencidos de que vamos a sacarlo", explica el entrenador malagueño. A Cabello lo que lo deja tranquila es el hecho de que "los chavales están trabajando bien, los chicos llevan a cabo los planes de partido como queremos, y por supuesto que nos faltan cosas, sabemos las que son y vamos a incidir, a trabajar para mejorarlo e intentar ofrecer, además de una buena imagen, victorias a nuestra afición, que nos las demandan y las necesitamos".

El equipo celeste ha generado opciones claras de gol en los tres partidos que ha perdido de forma consecutiva. En Huelva, algunas de ellas fueron claras, pero para Cabello "el tema no es ese, tenemos que mejorar fases de nuestro juego, cosas en las que tenemos carencias". Con todo, considera que "no podemos poner paños calientes a la situación, tenemos que afrontarla con optimismo, con fuerza y con esas ganas que todos tenemos de revertir todo esto, y nos tiene que servir para crecer, tanto como equipo como a nivel individual y nosotros como cuerpo técnico". Al fin, afirma el técnico que "son situaciones de las que hay que salir con trabajo, teniendo muy claro lo que tenemos que hacer en cada momento y buscar esa victoria que es muy necesaria para esa tranquilidad que necesitamos todos".