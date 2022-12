Cabello: "Con este césped no se puede jugar"

El domingo, a las 17:00 horas, el Poli El Ejido recibirá al Yeclano, una de las revelaciones del campeonato. Los almerienses son el segundo peor equipo como local, habiendo logrado apenas cuatro puntos de 24 posibles, con sólo cuatro goles a favor, mientras que los murcianos encadenan nueve jornadas sin perder (cinco triunfos y cuatro empates). En la previa del encuentro el técnico celeste se queja del estado del terreno de juego de Santo Domingo.

- ¿Qué Yeclano se espera?

Es un recién ascendido, pero está haciendo un trabajo formidable. Está en la zona alta, con nueve semanas sin perder. Nos va a poner las cosas difíciles. Será un partido largo, en el que tenemos que evitar errores innecesarios. Hay que ver sus debilidades para hacerle daño y contrarrestar sus muchas fortalezas. Se decidirá por pequeños detalles.

- ¿Y qué Poli El Ejido?

El punto sacado el pasado domingo, por la exigencia que tuvo, nos da fuerza de alguna manera para seguir trabajando y matizando lo que tenemos que mejorar. Ha sido una semana exigente de cara a lo que se viene el domingo.

- ¿Aún cree que el equipo puede ocupar otra zona en la tabla?

Lo más importante es el partido del próximo domingo. En casa sólo hemos conseguido una victoria y un empate. Tenemos la necesidad de hacernos fuertes en Santo Domingo. El terreno de juego está en malísimas condiciones. Cada vez está peor. No sé lo que van a hacer con él, espero que hagan algo porque así no se puede jugar. Nos tenemos que plantear jugar en otro estadio porque el estado del césped es deplorable. Está en muy, muy, muy malas condiciones para un equipo que quiere jugar y llevar la iniciativa. El próximo domingo nuestros aficionados verán que el estado no es el óptimo para este deporte; para otro, no sé, pero para este... El balón tiene que rodar en buenas condiciones y aquí no pasa. No es poner ninguna excusa, pero el césped no favorece al equipo que quiere proponer. Habrá que plantearse qué hacer, si a la vuelta del año hay que buscar otras condiciones. Espero que no llueva el próximo domingo; si no, puede ser una verbena...

- ¿Qué mensaje le transmite al aficionado del Poli?

Es complicado invitar al aficionado a que confíe y crea en nuestro trabajo con los resultados cosechados. Los fieles de siempre están al pie del cañón. Eso es de alabar y no se les puede pedir más. El domingo pasado viajaron a Murcia, un desplazamiento que no es cómodo. Hacen un gasto importante y más con las fechas que vienen ahora. Lo agradecemos mucho. Aunque parezca un tópico, les pido que confíe. Somos personas humildes y trabajadores que queremos hacer disfrutar a nuestra afición.

- ¿Se ha planteado variar el modelo de juego?

Yo quiero ganar. Todo lo que hago durante la semana es para ganar el domingo. Nuestro estilo es competir, ganar y conseguir puntos que alegre a nuestra afición, sobre todo en casa.