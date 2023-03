Cabello: "La imagen tiene que ser totalmente diferente a la de Sevilla"

El Poli El Ejido recibe el domingo (17:00 horas) al Xerez en un encuentro de equipos necesitados. Los almerienses ocupan, con 29 puntos, posición de promoción de descenso, mientras que los gaditanos, con tres unidades, son antepenúltimos después de haber sumado apenas cinco puntos de los últimos 27. De ahí que David Cabello sea consciente de que el rival del domingo llegará con el cuchillo entre los dientes: "Nos enfrentamos a un equipo muy necesitado de puntos. Ellos tampoco tenían este objetivo a principio de temporada. Quedan nueve finales para todos. El del domingo será un enfrentamiento directo entre dos rivales de la zona baja".

Si a principio de temporada al cuadro celeste le costó hacerse fuerte de Santo Domingo, en los tres últimos encuentros en el recinto ejidense ha logrado siete puntos, con otras tantas dianas a favor y solo una en contra. Ahora busca olvidar lo ocurrido el pasado domingo y continuar la dinámica en casa: "Queremos resarcirnos de la derrota dura y cruel del pasado sábado. Tenemos que dar un paso adelante, máxime en casa ante nuestra afición. Esperemos que su respaldo nos ayude a sacar el partido adelante".

A pesar de ser antepenúltimo, Cabello elogia a un Xerez que es el séptimo mejor local del grupo IV de Segunda RFEF al puntuar en siete de sus trece visitas: "Conociendo a su cuerpo técnico, va a ser un equipo muy aguerrido, con las ideas muy claras. Están muy bien trabajados defensivamente. Será un rival muy ordenado. Ellos tienen buenos puntos fuera de casa, se manejan bastante bien como visitante. La exigencia de 5.000-6.000 personas en tu estadio tampoco es fácil para los chavales. Ellos se juegan la vida como nos la jugamos nosotros. Tienen muchísimo talento, con jugadores capaces de decidir un partido".

Cabello, que tiene a toda su plantilla disponible tras recuperar a Juanjo, espera que su equipo dé un paso hacia adelante después del gris encuentro frente al filial del Sevilla: "Me fui jodido, no estoy contento del juego del equipo ese día. No afrontamos el partido como deberíamos. Ya se lo he dicho a la plantilla y hemos corregido cosas. Nuestra imagen tiene que ser totalmente diferente. Nos jugamos muchísimo en cada encuentro, en cada acción. Amenazamos mucho a los equipos rivales y en Sevilla no fue así, ante un rival directo y en el que nos jugábamos muchísimos. No nos podemos permitir el lujo de tener errores que nos condenen". Además, el preparador celeste es consciente de que marcar primero será fundamental: "En esta categoría, donde las diferencias entre unos equipos y otros son mínimas, hay pocos cambios en el marcador. En estas semanas que todos se juegan algo, hay resultados que pueden sorprender, pero a nosotros no porque las diferencias son mínimas. Ganas tres o cuatro partidos seguidos y te metes arriba; y al revés, igual".