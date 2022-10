Cabello: "Estamos locos por que llegue el partido"

David Cabello tiene un importantísimo partido el próximo domingo (12:00 horas) en Huelva. El Poli El Ejido es penúltimo después de haber logrado apenas un triunfo, un empate y tres tantos a favor (el equipo menos goleador del campeonato) en seis jornadas. Los ejidenses necesitan una alegría como el comer tras dos derrotas consecutivas. Enfrente estará un Recre que tampoco pasa por sus mejores horas. Los de Abel Gómez sacaron adelante las dos primeras jornadas, pero apenas llevan dos puntos de los últimos doce.

Nuevo Colombino: "Es un estadio que todo equipo tiene señalado en el calendario por el ambiente que se puede vivir y ese apoyo incondicional de los aficionados. Es una afición que acude en masa y tiene una gran exigencia".

Rival: "Nos vamos a enfrentar a un equipo que no está en un buen momento, le faltan puntos y la exigencia es máxima. Queremos ofrecer un buen fútbol y, sobre todo, conseguir los puntos".

Estado de forma del Recre, un arma de doble filo: "Sí, no cabe duda. Cuando la situación es favorable, es un plus; pero cuando no es la mejor, se le puede volver en contra. Nosotros tenemos que afrontar el partido con la idea de que va a estar arropado. Tenemos que intentar hacerle daño en esos puntos débiles. Lo más importante es conseguir una victoria que necesitamos y que esperamos ansiosos. El equipo mereció muchísimo más. Estamos locos por que llegue el partido y afrontar el partido con las máximas garantías e ilusión. Queremos darle una alegría a nuestra afición pero también a nosotros".

Proceso: "Sólo llevamos seis jornadas y hay que ser realistas: sólo llevamos cuatro puntos en el casillero. No hay que volverse locos. Esto es muy largo, todos van a tener un pequeño bache. Nosotros nos centramos en el partido del domingo, no podemos sir más allá. Hay que tener claro lo que podemos controlar, en eso trabajamos".

Centrado en su equipo: "No sé cómo van a afrontar ellos el partido, pero sí como lo vamos a hacer nosotros. Tenemos que estar preparados para cualquier situación que se pueda dar. Tenemos claro qué hacer en cada momento. No me preocupa cómo puedan salir".

Estilo de juego: "El ADN es conseguir tres puntos. Tres puntos. Lo que vengo trabajando es sacar tres puntos. ADN para otros, para mí no. Yo quiero sacar tres puntos ante un rival muy complicado y en un estadio muy difícil. Vamos a ver qué partido podemos llevar a cabo y cuáles son las situaciones del mismo".