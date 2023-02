Cabello: "Tenemos mejor plantilla que al inicio de liga"

David Cabello ha realizado este jueves una valoración del mercado, en el que el Poli El Ejido ha realizado hasta siete movimientos, con tres entradas y cuatro salidas. El técnico celeste ha hablado sin paños calientes, contento por las operaciones realizadas y sin descartar que llegue algún jugador que se encuentre sin equipo, algo que aún podría ocurrir a pesar de que la ventana invernal echase la persiana el martes, a las 23:59 horas.

En primer lugar, Cabello valoraba las diferentes bajas: "La salida de Javi Delgado se sabía por su participación, más que por su rendimiento. No he sabido sacar todo lo que tenía. La de Palomeque ha sido por acabar la cesión y tenemos en la casa a Álex Medina, un chico de la casa. El sentimiento de pertenencia por los colores es muy importante. La marcha de Manu ha sido por el rendimiento, no era el adecuado. Era una posición en la que podíamos mejorar. Miguel Marín nos dará experiencia y profundidad. Nos va a dar un salto importante".

El preparador ejidense espera que David Castro pueda debutar este domingo (17:00 horas) en el encuentro en casa frente al Utrera, colista del grupo IV de Segunda Federación y único equipo que no ha ganado como visitante, con apenas dos puntos sobre 27 posibles, anotando sólo tres goles en esas nueve salidas: "Hha tenido un pequeño problema con el aductor, pero contaremos con él en los próximos días. Viene de ascender en el Ceuta, siendo un jugador importante. Es un '6' muy posicional, con muy buena capacidad para sacar el balón, con mucha presencia física; no es un jugador con mucho recorrido, pero sí nos va a aportar cosas que necesitábamos. Y a Javi lo hemos suplido con Danylo, que tiene unas capacidades diferentes a las que teníamos hasta ahora. Tiene mucha velocidad y pegada. Hay que tener paciencia con él, pero no lo hemos firmado por firmar".

Cabello también tenía palabras cariñosas para el almeriense Pablo Checa: "Fue una petición suya. Estábamos muy contentos con él, pero tuvo muy poca participación quitando los minutos del Colombino. No le he brindado la oportunidad de jugar con el primer equipo, trabaja muy bien y posiblemente merecía más oportunidades, pero creía que el momento no era el adecuado para él. Es una pena que se marche. Estoy convencido de que en un futuro no muy lejano tendrá que volver a su casa y a su club. Tiene que darle a esta ciudad lo que el chico y la entidad merecen. Quería jugar y no podía cortar la trayectoria".

Todavía en su valoración inicial, el preparador reconocía que aún están ojeando qué les puede ofrecer el mercado en la actualidad: "La gente pregunta y sí, tenemos dos licencias libres, sub-23. Hasta el último momento hemos intentado alguna cesión. Había acuerdos, pero a última hora no se han cerrado algunos flecos cuyas capacidades económicas no las permitían. Sus salarios eran altos y si su aportación en minutos no era la idónea, teníamos que pagar una penalización muy grande. No nos puede limitar un contrato a que tenga que jugar alguien sí o sí".

Según el propio Cabello, el interés se centra en un extremo y un punta: Seguimos en mercado. "Podemos fichar a cualquier sub-23 cuando lo consideremos oportuno si el jugador está en paro. Seguimos haciendo gestiones, que está dentro de mi cometido. Algún jugador de banda o un delantero que nos dé otras prestaciones". Preguntado sobre esa adaptación de Danylo Goncharuk, espera que el ucraniano, que ha jugado en el Lleida en la primera mitad del curso, se rodee bien en El Ejido: "Entiende el español, aunque para mantener una conversación sí lo hace en inglés. Está en un país diferente con unas costumbres distintas. Necesita calor y gente que le oriente. Estamos convencidos de que va a sumar muchísimo, pero no podemos esperar que el domingo resuelva todos los problemas".

El entrenador del Poli El Ejido se ha mostrado también convencido de que ahora tiene mejor equipo que a principio de temporada. "Sí, seguro, convencido. Además, con seis meses de trabajo, suficientes para entender todo lo planteado. Tenemos una grandísima plantilla. A día de hoy no hemos dado el rendimiento esperado, yo el primero. No podemos poner paños calientes a esta situación comprometida y delicada. Hemos tenido muchísimas ofertas por jugadores de nuestra plantilla a pesar de estar en descenso. No es fácil mejorar lo que tenemos actualmente aunque la gente piense lo contrario. No cambio a Juancho, Escardó o Caio por nadie".