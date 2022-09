Cabello: "El que no esté preparado que lo diga, que levante la mano y dé un paso al lado"

David Cabello ha hablado claro en la previa del encuentro frente al Utrera. El Poli El Ejido visita el domingo (18:30 horas) tierras sevillanas con el objetivo de sumar por primera vez en la temporada y abandonar el farollillo rojo. El técnico celeste no quiere excusas: "El que no esté preparado que lo diga, que levante la mano y dé un paso al lado porque hay compañeros con ganas de su oportunidad. Hay que poner remedio con muchísimo más trabajo, concentración e hincapié en todos los aspectos que queremos mejorar. Son errores infantiles los que nos han hecho no sumar".

Los ejidenses se encontrarán con una superficie sintética, avisando Cabello de que un mal rendimiento no tendrá justificación. "Será un rival que repite muchísimos jugadores de la temporada pasada y se conocen. El entrenador lleva tiempo trabajando con ellos y va a ser difícil, con una superficie difícil. Aunque las dimensiones sean buenas, no deja de ser césped artificial. Pero no hay excusas. No podemos poner paños calientes a la actual situación y tenemos que revertirla cuanto antes".

Cabello, que ya puede contar con Cristian, considera que su equipo debe estar más atento a los detalles. "Hay que darle importancia a cualquier detalle, que es lo que hasta el momento lo que nos está condenando. El domingo fue un día duro para todos, tanto parta los chicos como para el cuerpo técnico. El trabajo desarrollado durante la semana no se ve reflejado en el campo". Todo ello ante un recién ascendido. "Nos enfrentamos a un club que lleva varios años trabajando muy bien, indistintamente de los entrenadores que ha tenido. Siempre ha realizado un gran trabajo, quedándose a las puertas de ese ascenso tan merecido. En la liga regular siempre han hecho campeonatos muy dignos".

El preparador celeste tiene bien claro los argumentos que expondrá el conjunto de Rubio: "Es un equipo muy competitivo, que sabe a lo que juega, con futbolistas muy experimentados que han jugado en superior categoría. A pesar de que tienen una edad, están en un estado de forma óptimo para rendir". También cómo debe contrarrestarlo. "Jugamos a lo que te permita el rival, el terreno de juego y otras cuestiones. Nuestra idea es afrontar los partidos con garantías para sacarle rendimiento y puntos en cualquier campo ante cualquier rival".