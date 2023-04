Cabello: "La superficie del Mancha Real no es la idónea para nosotros"

Después de caer el pasado domingo con el Juventud de Torremolinos (0-1), penúltimo, el Poli El Ejido se la juega el próximo domingo (12:00 horas), ante el Atlético Mancha Real. Con el UCAM Murcia, Yeclano Deportivo y San Roque de Lepe, equipos que están jugándose su presencia en la promoción de ascenso a Primera RFEF, en el horizonte, el conjunto de David Cabello tiene una oportunidad de meter tierra de por medio con el cuadro jiennense, que se encuentra justo por debajo en la tabla, con 31 puntos, por los 33 de los ejidenses.

Cabello asegura que su equipo ya ha reseteado después del último resultado: "Afrontamos el partido con muchísimas ganas después de la derrota del pasado domingo. Hemos afrontado la semana con optimismo, tenemos ganas de sacar los tres puntos, que van a ser importantes". En ese encuentro ante el Juventud de Torremolinos, no fueron pocos los aficionados que se giraron al palco al final del partido para pedir explicaciones a la directiva, esperando el técnico celeste que esa crispación no llegue al vestuario: "No debería afectarle. Tenemos un equipo joven, que tiene que canalizar todas esas emociones".

El Poli El Ejido busca puntuar ante el quinto peor local del grupo IV, con apenas cinco triunfos en sus catorce encuentros como local: "Es un campo complicado, aunque es cierto que en casa, donde siempre han sido muy fuertes, en las últimas jornadas no lo están siendo. No cabe duda de que ellos tienen también una final por delante. Es un partido importantísimo para ellos porque pueden acortar distancia con un equipo como el nuestro, que está en zona de promoción de descenso. Querrán sacar la cabeza de esos puestos de abajo".

Cabello también se pronunció sobre el césped sintético que se encontrará el domingo: "El hecho de jugar en una superficie que no es la idónea para nosotros, a quienes nos gusta los campos con amplitud y de hierba natural, es un condicionante que hay que tener en cuenta. Esta semana estamos trabajando en este tipo de superficie para adaptarnos lo mejor posible a ella, sobre todo, a sus dimensiones. Vamos a tener un rival que no sabemos lo que nos va a plantear. Cada equipo afronta estas últimas jornadas a su manera. Puede cambiar su plan de partido. Trabajaremos con varios escenarios posibles para afrontar el partido con las máximas garantías de sacar los tres puntos".

El preparador malagueño tendrá la baja de Sato, pilar en sus esquemas: "Intentaremos ubicar en esa posición a algún jugador que nos ayude a suplir a Sato, que venía actuando con normalidad en las últimas jornadas. Tenemos futbolistas de garantías para suplirlo sin ningún tipo de problema y que no se note esa ausencia".