Carreño y Vizcaíno apelan al factor cancha para remontar a Soria

No hay nada que no estuviera dentro de lo posible ni que se pueda considerar descalabro, porque “esta serie, hasta el momento, ha sido un reflejo de lo que ha sido el campeonato, es decir, un rival como Soria jugando muy bien en casa, como lo ha hecho durante toda la fase regular, también en los cuartos de final, y un partido también muy parecido al que jugamos allí en fase regular, así que creo que ellos han hecho su trabajo y nos toca ahora a nosotros cumplir con el nuestro”. Charly Carreño no se rasga las vestiduras: “Una serie entre el segundo y el tercero, habiendo habido tan poca diferencia entre ambos y decidido en el último partido antes del playoff, es normal que los dos sean fuertes en casa”.

Eso lleva al técnico ahorrador directamente a pedir la suma de la afición: “Esperamos que esa igualdad al final también sea el reflejo del público aquí en el Moisés Ruiz, de la ayuda de todo lo que tenemos aquí alrededor, jugar en casa, tener ese plus para hacer un buen partido”. Su idea no se mueve: “Siempre digo que tenemos una afición exquisita y también una afición escondida, y es normal por nuestra historia, pero es el momento perfecto para disfrutar de lo más importante y lo más bonito del campeonato, disfrutar de la intensidad de los partidos, del rival que viene, Soria, con un nivelazo, y el plus que necesitamos está ahí arriba, en la grada; son ellos”. El viernes espera una olla a presión vestida de verde.

Después se verá el sábado, pero después: “Nosotros a los jugadores no les ponemos un objetivo a ‘largo plazo’, no pensamos en el partido del sábado; la idea es centrarse en el partido del viernes, preparar que el equipo llegue bien al viernes, sacar ese partido, y en el caso de sacarlo, al final ese subidón de sacarlo creo que te da la energía y la fuerza extra”. Se refiere dentro y fuera de pista: “Para que la gente venga, que se escuche que el viernes se jugó aquí muy bien a voleibol, que el sábado se va a repetir otro buen partido, pero los chicos, centrados en descansar muy bien durante la semana, que los estímulos de entreno sean los justos para que el equipo llegue fresco de piernas y de cabeza”.

Precisamente respecto a la parte mental, Carreño no ve ningún lastre: “Hemos tenido la posibilidad de ir a Soria y jugar muy bien; creo que la cabeza sería algo más problemático si al final no hubiéramos competido, o si hubiera sido un partido muy diferente; creo que los chicos son conscientes de la dificultad que tenía jugar allí y de que tuvimos momentos de juego muy buenos, y esas son partes que nos quedamos para nosotros, así que, como siempre digo, la idea no es solo jugar bien, sino mantenerlo, y en este caso tendrá que ser durante toda la serie”. Insiste el técnico ahorrador en un detalle clave: “Aprovechar el plus que da jugar en casa para poder mantener ese nivel de juego dos partidos más”.

Del partido de ida, elogios a Davi Tenorio, la novedad de Toribio: “Ha venido participando durante el año, sí es verdad que no ha sido un asiduo porque ellos juegan con Domenech y con Flores, la verdad es que es una buena pareja de centrales, pero quizás en otro rol, y es un chico que tiene una muy buena condición física, un talento natural que explotará y que tendrá una grandísima proyección”. Unicaja Costa de Almería, a lo suyo: “El primer sueño cercano es conseguir llegar a la final en una serie tan difícil contra un rival muy complicado, y el sueño ‘grande’ es ganar el campeonato, pero por ahora todos tenemos en la cabeza el gran objetivo de año, que desde el principio es clasificarnos para la final”.

En la previa del segundo fin de semana de semifinal ha hablado el joven Javi Vizcaíno, a quien le tocó jugar en Soria más de un set por lesión de Paulo Renán y que se mantiene a la expectativa: “Siempre hay que estar preparado, pueden pasar muchísimas cosas, si no, mira el mismo Álvaro (Viera) esta temporada, cuando tuvo que sustituir a Matt cuando pisó el balón”. Ambición del colocador: “Al final lo que todos los jugadores quieren es salir a la cancha en un partido importante, así que si me toca, estoy listo”. Primera experiencia ya sumada el sábado pasado: “Los Pararitos en un campo muy difícil con su afición, que mete mucha presión, y el marcador no estaba a nuestro favor, pero eso no me importó”.

Lo tiene claro el roquetero: “Por muy mal que esté la situación, cuando sales del banquillo tienes que ir a dar un ‘chispazo’, un toque de alegría que pueda levantar al equipo, y eso es lo que yo intenté, poner mi granito de arena, y aunque no fue suficiente, estoy contento por mi parte por haber dado todo”. Por delante, todo un mundo: “Al final, las eliminatorias se decantan por pequeñas cosas y ellos estuvieron más acertados al final del partido, así que nosotros tenemos que trabajar para que no nos pase eso aquí; el factor cancha ahora lo tenemos nosotros, tienen que venir ellos y los esperamos aquí”. Vizcaíno siente toda la fuerza del Moisés Ruiz: “El factor cancha es súper importante”.

Su mensaje es nítido, “ahora nosotros estamos en nuestra casa y vamos a jugar con toda la tranquilidad del mundo, somos un club que está acostumbrados a estas situaciones y ningún problema”, asegura. Como plus, la suma de la grada: “Hacemos un llamamiento a toda persona a la que le guste el vóley, porque va a haber ‘candela’, va a ser un partido bonito, va a ser una batalla en el barro, y esperemos que caiga de nuestro lado”. Se van a ver de nuevo “dos equipos que venimos jugando muy bien a lo largo de la temporada” y “obviamente no se sabe nada seguro, pero ambos vamos a tirarnos con uñas y dientes a ganar el partido y a ganar la serie; no serán raros sets que lleguen a los 30 puntos”.

Del lado ahorrador, “una de las cosas que mejor tenemos es que somos un grupo de puta madre, quedamos todos juntos, somos todos amigos, y eso luego en la pista yo creo que se nota cuando se pone la cosa difícil, que no hay malas caras y nadie se baja del barco, vamos todos a una”. Por eso, pese a ser su primer año de pleno derecho en la plantilla y el de su debut consolidado en Superliga, se siente “muy cómodo porque el equipo lo hace muy fácil”. Además, al repartir, “da mucha tranquilidad mirar a cuatro y tener a dos tíos que llevan toda la vida en finales, tener atrás al mejor opuesto de la liga, también tener los mejores centrales, así que solo tengo que mirar al contrario y ver el punto más débil”, palabra de un colocador con alma de atacante: “Me pesa el brazo, es verdad, pero este año he aprendido a hacer lo que tengo que hacer, colocar, y si hay ocasión, hacer punto”.