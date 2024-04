Unicaja Almería, a lo Machado: "Se hace camino al andar"

En pleno corazón de la ciudad, en el número 69 del Paseo de Almería, también juega el equipo esta semana. Los jugadores y el cuerpo técnico estarán en Los Pajaritos, y el otro gran pilar, la 'plantilla' de la grada, se concentrará en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja. Conectados ambos sitios por el sentimiento verde, por el sentido de pertenencia, se buscará la victoria donde nadie lo ha conseguido, y se hará desde dos frentes, desde Soria y desde Almería. Se trata de una gran novedad puesta en marcha por el club, que ha convocado a la afición para ver unida, en pantalla gigante, el primer partido.

Es la semifinal de la Superliga y tocará sufrir, eso seguro, ojalá que después disfrutar, y no hay mejor modo para ambas cosas que haciéndolas compartidas. Las puertas abiertas hasta completar aforo, se espera un gran ambiente en el centro urbano para esta cita con la historia de dos ciudades cogidas de la mano durante más de tres décadas, desde 1989. Va ya la friolera de 131 duelos entre ambas, porque ha habido tres clubes sorianos, pero siempre ha estado la misma afición, fiel y que incluso ha sido clave en los momentos más delicados, dando un paso al frente ante el riesgo de no poder sacar equipo años atrás.

Tres periodos históricos contemplan el 'derbi', de 1988 a 1998, de 1998 a 2013 y de 2013 a la actualidad, con CD San José, Numancia y Río Duero por parte soriana, siendo 33, 69 y 29 partidos respectivamente frente a Unicaja Costa de Almería. El presente es el de un título, la Copa del Rey del curso pasado, el subcampeonato de la anterior Superliga y la militancia en competición europea, ya con el patrocinio de Grupo Herce, con el que se ha montado un equipo con el que luchar de nuevo por todo. En el 'Torneo del KO' de este año es cierto que no salieron las cosas, pero eso es una motivación más para la liga.

Justo en eso, en motivación, es algo en lo que no se quedan atrás los ahorradores, que, por su parte, salieron espoleados de su participación en la Copa del Rey y están dejando atrás su mala temporada anterior a base de fantásticos resultados. Hay confianza ciega en el grupo, hay confianza entre los compañeros, y hay ganas de regresar a la final, una más, un año después. Hasta la pasada temporada se llevaban 15 consecutivas, que se dice pronto, antes una racha de seis seguidas y un total de 24 desde la primera, que fue en 1993, ganado la mitad, 12 títulos. El club almeriense solo ha faltado a 3 desde 1996.

Son números brutales que demuestran una constancia en la élite jamás igualada por otro club del voleibol nacional, pero siempre se quiere más. De hecho, el grupo de jugadores que dirige Charly Carreño se define por su ambición y las ganas de devolver a la entidad al lugar que le ha sido habitual prácticamente siempre. Es de retos, y uno mayúsculo es doblegar a Grupo Herce Soria para luchar definitivamente por el título de la Superliga, así que lo quieren construir desde Los Pajaritos. Un andaluz, Machado, icono de Soria, ya dio la clave: "Se hace camino al andar". Ganar donde nadie lo ha hecho es un gran paso.

A Unicaja Costa de Almería le corresponde uno de estos últimos, marcador en contra antes de Navidad después de hacer un primer set brillante

Los números en casa del equipo de Alberto Toribio son sencillamente extraordinarios, un once de once, incluido Guaguas, un solo punto cedido, un 3-2 ante curiosamente Palma, que ha descendido, y lo demás pleno de puntos, con siete veces 3-0 y tres veces 3-1. A Unicaja Costa de Almería le corresponde uno de estos últimos, marcador en contra antes de Navidad después de hacer un primer set brillante, rozar la victoria parcial también en el segundo y terminar pagando el tropiezo en esa manga con tanteos muy abultados en los dos siguientes. Eso sí, aquel Unicaja no es este Unicaja, y eso lo saben los sorianos.

La eliminatoria estará en que cada uno juegue como sabe y que lo haga al máximo todo el tiempo que pueda. En eso es en lo que ha mejorado sobremanera el conjunto verde a lo largo de las últimas semanas, con una cualidad indispensable como es la de 'disfrutar' jugando. Por ello se tiene la certeza de que si se es capaz de sacar a relucir todo lo que hay dentro, Grupo Herce Soria va a tener que bordar su partido si quiere doblegarles. A las 19:30 horas dará comienzo el encuentro bajo la dirección de la tinerfeña Mariola Rodríguez y del bilbaíno Daniel Gálvez, con una entrada espectacular en el templo celeste.

Lo que va a haber enfrente se conoce de memoria, para adelante y para atrás, estudiado al milímetro. Toribio no hizo rotación alguna en el nuevo 3-0 sobre Cisneros que daba el pase a la semifinal el pasado sábado, con Lucas Lorente en la dirección, Bruno Cunha al ataque como principal referente y los receptores siempre dando estabilidad, Pepe Villalba sobre todo, y chispa, la de Adrián Olalla. Por el centro, Fabián Flores y Joan Domenech son siempre una amenaza en ataque y bloqueo, y en retaguardia es un reloj el líbero Álex San Martín. También utilizó a Davi Tenorio al saque, con dos puntos directos, y Aulisi.

Cualquier amante del deporte en general debe estar encantado con poder disfrutar de un partido con tanta historia y todo 'loco del voleibol' más ante un pulso tan equilibrado como el que se avecina. Si se vence, la moral se disparará aún más justo por esa condición de invicto del adversario, y si se pierde existe la ventaja de poder tener dos oportunidades en el Moisés Ruiz, factor cancha a favor fraguado en el partido que cerró la fase regular.