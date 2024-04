Unicaja Almería, a por lo que nadie ha hecho en toda la temporada

Es, sin duda, lo más llamativo después del 1-1 que, por ahora, marca la balanza entre los dos equipos tras la fase regular: nadie ha ganado en Los Pajaritos esta temporada, ni el favorito Guaguas. Lejos de amedrentar, motiva a Unicaja Costa de Almería ser el primero en conquistar el templo de Grupo Herce Soria, porque los retos más difíciles son los que más gustan. Charly Carreño precisamente usa esa palabra, “reto”, lo define “importante”, sobre todo porque los castellanos “están jugando muy bien al voleibol durante todo este campeonato, un voleibol fantástico, porque si no sería imposible ganar siempre en casa”.

Será complicado poder acceder a la final “contra un equipo muy bueno en todas sus filas, que tiene de todo y todo interesante, y que en su casa juega casi por dos”, pero “un hipotético tercer partido sería en el Moisés Ruiz, así que si se cumplen las fortalezas que ellos pudieran tener en Los Pajaritos, tendríamos el factor cancha y también hemos sido nosotros un equipo fuerte en propio feudo”. Eso sí, el mandato compartido por todos los de verde es que “más allá de pensar en el segundo y en un hipotético tercero, que todos nos centremos en que solo hay uno, que es el de esta semana, y en hacer nuestro vóley”.

Carreño lo tiene claro, “todo lo que sea pensar más adelante en unos playoffs es perder el tiempo”, así como que lo que Unicaja Costa de Almería necesita es “alcanzar al máximo nivel y mantenerlo durante todo el partido para poder competirle a un Soria que es de lo mejor que hace, jugar muy bien durante todo el partido”. En la memoria están el partido de la primera vuelta, “hicimos un primer set perfecto y tuvimos un segundo que se podía haber ganado con más acierto en una o dos pelotas al final”, y el de la segunda vuelta, “en el que se hizo por momentos un gran juego, pero tuvimos también un set muy malo”.

Carreño: “Es una ciudad que lleva años y años y años en la élite del vóley, al igual que nosotros, y va a ser una batalla muy bonita”

Así, mensaje rotundo: “A Soria, o le mantienes el nivel durante todo el partido, o te come enseguida”. El respeto es máximo y los elogios son numerosos: “De este equipo me gusta todo, tres centrales que pueden participar, uno que ataca más, otro que bloquea más y otro que saca mejor… que tienen un poco de todo; tres puntas con los que puede optar por un poco más de recepción, un poco más de ataque, un poco más de bloqueo…; un colocador que maneja el equipo cerca y lejos de la red, un opuesto con experiencia y que tiene ese trabajo sucio de sacar pelotas difíciles, y lo hace con agresividad”.

Más allá, “tiene un muy buen entrenador y se nota que el equipo es ordenado, que sabe a lo que juega, con un líbero con experiencia también… en definitiva, tiene jugadores de gran importancia y destacar a alguien es complicado”. Sobre el ambiente, historia pura al servicio del voleibol: “Es una ciudad que lleva años y años y años en la élite del vóley, al igual que nosotros, y va a ser una batalla muy bonita”. Los Pajaritos es un sitio especial: “Es una afición que hemos sufrido y disfrutado al mismo tiempo, que aprieta mucho y que siempre está muy encima del equipo; es de los pabellones en los que gusta sentir el calor y yo prefiero eso más que una grada vacía, sin duda”.

Paulo Renán coincide en que será “un partido muy duro” poniendo el acento igualmente en que “están invictos en su casa”. Lo que más llama la atención de brasileño es que “es un rival que estudia muy bien a los adversarios”, si bien el colocador confía: “Creo mucho en nuestro equipo y en lo que estamos haciendo durante la semana y los últimos meses, así que estoy seguro de que vamos a hacer un buen partido ahí, independiente de si ellos van a estar bien o no, porque lo que más importa es nuestra imagen, y si hacemos todo lo mejor y peleamos como ellos van a pelear, creo que la victoria va a ir para nosotros”.

Ante el estudio de Toribio, imaginación y talento: “No voy a decir que tengo trucos, porque no los tengo, pero cada partido es único, entonces hacemos un plan de juego y durante el juego se cambia si se tiene que cambiar y no tengo problema alguno, porque a veces un jugador está en un día increíble y es así como se juega; por lo tanto, lo importante es salir con la victoria al final, independiente de la manera que vamos a jugar”. Una vez más, ir con todo: “Solo quiero que lo hagamos lo mejor posible y que nos dediquemos 100%, con ganas, y todo lo que sea así, nuestro juego sale”.

La Copa del Rey, punto de inflexión

De nuevo Bertassoni localiza el punto de inflexión: “Hubo un cambio muy grande después de la Copa, no sé explicar qué pasó, pero estamos en un nivel mental en el que nosotros conseguimos sacar sets que antes quizá no se creía, y es un comodín que tenemos, pero no podemos estar tranquilos con que esto va a pasar siempre, porque el partido de semis será difícil en Soria, y puede ser que tengamos ese comodín ese día, pero es mejor que juguemos bien para no tener que utilizarlo”. En relación al amplio estudio soriano sobre el juego almeriense, “va a jugar muy tácticamente contra nosotros, pero tenemos buenos jugadores para superar eso”. Insiste, “su perfil de entrenador es ese y nos van a estudiar”.

Es posible que Grupo Herce Soria detecte “nuestros puntos más flojos para explotarlos, pero estamos preparados para todo, tenemos un equipo con experiencia suficiente para sufrir y saber jugar en una situación como esta”. No experimentado, pero sí letal, Neaves, “empezó el año de una manera y ya es completamente un jugador diferente”, y ojo con Fran y Víctor, que “cada partido van enseñando a todos los buenos jugadores que son”, y no se olvida de “los centrales también”. Así, “tengo recursos suficientes para explotar, y puede ser un partido que puede empezar con Víctor y Fran haciendo todos los puntos, que después cambie, que llegue una información desde el banquillo, un detalle pequeño en un tiempo, que es suficiente para cambiarlo todo”.

El colocador sabe que “son los detalles los que hacen que se gane un set o un partido”, y además añade “pensar que vamos a ganar porque la mentalidad vencedora es clave y ya la estamos teniendo, preparados para un partido muy duro”. En sus cuatro años ya en España siempre ha jugado la semifinal y ha estado en tres finales, siendo la que se perdió eliminado en el Moisés Ruiz por Unicaja Costa de Almería precisamente: “Es importante estar ahí siempre peleando para jugar la final, peleando por títulos, que es uno de mis objetivos, poner a Almería ahí en la final, y por mi orgullo también, por mi familia”.